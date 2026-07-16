Под театром Франко в Киеве митинг из-за отставки Федорова: что происходит

Под театром Франко в Киеве собрался митинг из-за отставки министра обороны Михаила Федорова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
На площади перед театром Франко, по словам журналистов, собралось несколько сотен человек. Протестующие требуют от президента Зеленского оставить Федорова в должности. Саму же акцию анонсировали в соцсетях еще вчера вечером.
Отметим, что площадь театра Франко находится возле Офиса президента. Именно здесь в прошлом июле прошел так называемый "картонный протест" в поддержку НАБУ и САП. Тогда активистам удалось своими действиями повлиять на решение властей.
Фото: в Киеве протест из-за отставки Михаила Федорова (facebook.com/MasiNayyem)
Сегодня люди также вышли на акцию с картонными плакатами, в этот раз - в поддержку Федорова. На плакатах надписи: "Поверніть Федорова", "Змінимось або загинемо".
Люди скандируют:
Об отставке Федорова говорили с воскресенья, когда президент Владимир Зеленский объявил о намерении обновить Кабмин. Впрочем, окончательно известно об увольнении Федорова стало известно только вчера.
Зеленский аргументировал такое решение конфликтом главы Миноброны с главкомом Александром Сырским.
Сегодня, как ожидается, парламент должен назначить нового главу правительства – Сергея Корецкого, обновленного Кабмина. А также двух министров – министра обороны и министра иностранных дел.
Известно, что вместо Федорова Минобороны может возглавить Игорь Клименко (в настоящее время глава МВД).
В итоговом сообщении в соцсетях Федоров перечислил ряд достижений на посту, а также отметил задачи, которые не удалось реализовать в полном объеме:
Что не удалось реализовать, по мнению Федорова:
В своем обращении министр поблагодарил защитников Украины, свою команду за службу и семью за терпение. Он также подчеркнул, что будет продолжать работу ради миссии, с которой пришел в министерство - побеждать врага асимметрией, скоростью инноваций и силой организации.