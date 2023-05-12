Під щільним вогнем росіян поліцейським вдалося евакуювати дитину з-під Бахмута (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУНП в Донецькій області .

"У Хромовому залишалася єдина сім’я з дитиною. Через щільні ворожі обстріли та близькість фронту тривалий час дістатися до родини було неможливо", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліцейські спільно з військовослужбовцями спланували спецоперацію з порятунку хлопчика. Ризикуючи життям, евакуаційні екіпажі вивезли з-під вогню 9-річного Матвія з батьками та ще шістьох дорослих.

"Всі врятовані перебувають у безпечному місці. Вони розповіли, що їхні оселі зруйновані, комунікації в селищі відсутні. Будинок дев’ятирічного Матвійка росіяни також знищили, і він з батьками мешкав у підвалі. У рідкісні хвилини затишшя хлопчик виходів надвір, аби хоч трохи подихати свіжим повітрям", - повідомили у поліції.