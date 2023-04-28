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Поліція евакуювала семеро дітей з лінії фронту поблизу Куп'янська (відео)

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Харківська область, П'ятниця 28 квітня 2023 17:16
Поліція евакуювала семеро дітей з лінії фронту поблизу Куп'янська (відео) Фото: Поліцейські (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронцям вдалося евакуювати семеро дітей віком від двох до одинадцяти років з лінії фронту поблизу Куп'янська (Харківська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Харківської області.

"Поліцейські та волонтери евакуювали жінок і дітей з сіл Пісчане, Березники та Кучерівка Куп'янського району", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час евакуації поліцейські роз'яснили родинам з дітьми, що по лінії фронту всі діти мають бути евакуйовані до безпечних місць.

"Це робиться заради дітей. В першу чергу задля їх безпеки, - вмовляють поліцейські та додають: Жінок з дітьми ми евакуюємо до Харкова, де всім буде надано тимчасове житло", - сказав начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

Евакуаційні заходи триватимуть, поки працівники поліції не вивезуть всіх дітей до безпечних місць.

Нагадаємо, що з Авдіївки (Донецька область), яка постійно знаходиться під обстрілами, вивезли ще двох неповнолітніх хлопців. У місті залишається ще одна дитина.

Окрім Бахмута Донецької області, примусову евакуацію дітей можуть запровадити ще у 13 громадах регіону.

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