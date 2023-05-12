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Под плотным огнем россиян полицейским удалось эвакуировать ребенка из-под Бахмута (видео)

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Донецкая область, Пятница 12 мая 2023 16:26
Под плотным огнем россиян полицейским удалось эвакуировать ребенка из-под Бахмута (видео) Фото: Полицейский и женщина (facebook.com/don.gunp)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранителям удалось эвакуировать последнего ребенка из поселка Хромово, расположенного рядом с Бахмутом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУНП в Донецкой области.

"В Хромово оставалась единственная семья с ребенком. Из-за плотных вражеских обстрелов и близости фронта долгое время добраться до семьи было невозможно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские совместно с военнослужащими спланировали спецоперацию по спасению мальчика. Рискуя жизнью, эвакуационные экипажи вывезли из-под огня 9-летнего Матвея с родителями и шестерых взрослых.

Под плотным огнем россиян полицейским удалось эвакуировать ребенка из-под Бахмута (видео)

"Все спасенные находятся в безопасном месте. Они рассказали, что их дома разрушены, коммуникации в поселке отсутствуют. Дом девятилетнего Матвейка россияне также уничтожили, и он с родителями жил в подвале. В редкие минуты затишья мальчик выходил во двор, чтобы хоть немного подышать свежим воздухом", - сообщили в полиции.

Напомним, что специалисты завершили эвакуацию семей с детьми из ряда населенных пунктов Харьковской области, которые находятся в непосредственной близости к фронту.

Правоохранителям удалось эвакуировать семерых детей в возрасте от двух до одиннадцати лет с линии фронта вблизи Купянска (Харьковская область).

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