Під санкціями, але з поставками: "Газпром" відправив новий вантаж СПГ до Китаю

15:55 15.04.2026 Ср
2 хв
Після санкцій США в січні 2025 року експорт газу майже зупинився
Анастасія Никончук
Фото: Газпром (GettyImages)

Російський енергетичний холдинг "Газпром" продовжує постачання скрапленого газу до Китаю, незважаючи на санкційні обмеження, введені США 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

Постачання СПГ після паузи

Російська компанія "Газпром" здійснила другу поставку скрапленого природного газу до Китаю із заводу "Портовая", який перебуває під санкціями.

Йдеться про підприємство порівняно невеликої потужності - близько 1,5 млн тонн СПГ щорічно.

Об'єкт розташований на узбережжі Балтійського моря і почав роботу восени 2022 року.

Спочатку поставки з цього заводу орієнтувалися на Туреччину і Грецію, проте з часом географія експорту розширилася. До переліку покупців увійшли Китай, Іспанія та Італія.

Вплив санкцій США

Після запровадження американських обмежень у січні 2025 року експорт із "Портової" було фактично зупинено.

Обмеження спрямовані на скорочення можливостей Росії з виробництва та продажу СПГ, а також на зниження доходів від енергетичного сектора.

Проте поставки поступово поновлюються. Газовоз "Валера", який раніше носив назву "Великий Новгород", завантажився на заводі 25 січня і доправив паливо в китайський Бейхай.

Географія поставок і нові маршрути

Цей рейс став другим після перерви: перший вантаж було відправлено до Китаю в грудні 2025 року.

Паралельно поставки в Бейхай здійснює й інший російський проєкт - "Арктик СПГ-2", що також перебуває під санкціями.

До введення обмежень "Портовая" взимку відправляла в середньому два танкери на місяць.

Зараз, крім двох поставок до Китаю, підприємство щомісяця направляє один вантаж до Калінінграда.

Нагадуємо, що НАК "Нафтогаз України" домоглася остаточної перемоги в судовому спорі з російським "Газпромом" у справі про стягнення заборгованості на суму 1,4 млрд доларів, пов'язаної із зобов'язаннями російської сторони.

Зазначимо, що російська компанія "Газпром нефть" погодила попередні умови угоди з продажу контрольного пакета акцій сербської нафтогазової компанії NIS угорській групі MOL.

