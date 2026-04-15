Під санкціями, але з поставками: "Газпром" відправив новий вантаж СПГ до Китаю

Російський енергетичний холдинг "Газпром" продовжує постачання скрапленого газу до Китаю, незважаючи на санкційні обмеження, введені США 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.
Російська компанія "Газпром" здійснила другу поставку скрапленого природного газу до Китаю із заводу "Портовая", який перебуває під санкціями.
Йдеться про підприємство порівняно невеликої потужності - близько 1,5 млн тонн СПГ щорічно.
Об'єкт розташований на узбережжі Балтійського моря і почав роботу восени 2022 року.
Спочатку поставки з цього заводу орієнтувалися на Туреччину і Грецію, проте з часом географія експорту розширилася. До переліку покупців увійшли Китай, Іспанія та Італія.
Після запровадження американських обмежень у січні 2025 року експорт із "Портової" було фактично зупинено.
Обмеження спрямовані на скорочення можливостей Росії з виробництва та продажу СПГ, а також на зниження доходів від енергетичного сектора.
Проте поставки поступово поновлюються. Газовоз "Валера", який раніше носив назву "Великий Новгород", завантажився на заводі 25 січня і доправив паливо в китайський Бейхай.
Цей рейс став другим після перерви: перший вантаж було відправлено до Китаю в грудні 2025 року.
Паралельно поставки в Бейхай здійснює й інший російський проєкт - "Арктик СПГ-2", що також перебуває під санкціями.
До введення обмежень "Портовая" взимку відправляла в середньому два танкери на місяць.
Зараз, крім двох поставок до Китаю, підприємство щомісяця направляє один вантаж до Калінінграда.
