"Газпром нафта" домовилася про продаж контрольного пакета NIS угорській MOL
Російська компанія "Газпром нафта" досягла попередньої домовленості про продаж контрольного пакета акцій сербської нафтогазової компанії NIS угорській MOL.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, який цитує міністра енергетики Сербії Дубравку Джедович-Ханданович.
За її словами, угода потребує схвалення Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC), яке запровадило санкції проти NIS через російську участь у власності.
У MOL заявили, що підписали з "Газпром нафтою" обов’язкову угоду про купівлю 56,16% акцій NIS.
Компанія NIS забезпечує близько 80% паливного ринку Сербії та контролює майже половину роздрібного сегмента. Очікується, що в межах майбутньої угоди до угоди можуть долучитися партнери з Об’єднаних Арабських Еміратів, переговори з якими триватимуть до 24 березня.
Зокрема, MOL веде переговори з національною нафтогазовою компанією ОАЕ ADNOC щодо її можливого входження в NIS як міноритарного інвестора. Водночас "Газпром нафта" підтвердила підписання угоди про наміри з MOL, не уточнюючи участь ADNOC.
У компанії також наголосили, що MOL буде зобов’язана зберегти роботу єдиного нафтопереробного заводу Сербії в Панчево щонайменше на поточному рівні та за потреби наростити виробництво.
Санкції OFAC проти NIS були запроваджені у жовтні в межах тиску на енергетичний сектор РФ, однак їхню дію для компанії тимчасово відтермінували до 23 січня.
Санкційний тиск на Росію
Нагадаємо, наприкінці жовтня 2025 року Сполучені Штати запровадили обмеження проти двох найбільших нафтових корпорацій РФ - "Лукойл" та "Роснефть". Санкції серйозно вдарили по їхніх закордонних активах і призвели до відчутного зниження ринкової вартості компаній.
Водночас власних кроків у відповідь вжила й Україна. Два судна так званого "тіньового флоту" Росії - Kairos і Virat - були уражені морськими дронами СБУ Sea Baby з посиленою бойовою частиною. Операцію реалізували спільно 13-те Головне управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морські сили України.
За оцінками на початок січня 2026 року, через посилення санкцій щотижневі надходження Росії від експорту нафти скоротилися приблизно на 500 млн доларів.
Крім того, президент США Дональд Трамп підтримав двопартійний законопроєкт щодо нових обмежень проти РФ, який передбачає запровадження 500% мит для країн-покупців російських енергоресурсів.