Под санкциями, но с поставками: "Газпром" отправил новый груз СПГ в Китай

Поставки СПГ после паузы

Российская компания "Газпром" осуществила вторую поставку сжиженного природного газа в Китай с завода "Портовая", который находится под санкциями.

Речь идет о предприятии сравнительно небольшой мощности — около 1,5 млн тонн СПГ ежегодно.

Объект расположен на побережье Балтийского моря и начал работу осенью 2022 года.

Изначально поставки с этого завода ориентировались на Турцию и Грецию, однако со временем география экспорта расширилась. В перечень покупателей вошли Китай, Испания и Италия.

Влияние санкций США

После введения американских ограничений в январе 2025 года экспорт с "Портовой" был фактически остановлен.

Ограничения направлены на сокращение возможностей России по производству и продаже СПГ, а также на снижение доходов от энергетического сектора.

Тем не менее поставки постепенно возобновляются. Газовоз "Валера", ранее носивший название "Великий Новгород", загрузился на заводе 25 января и доставил топливо в китайский Бэйхай.

География поставок и новые маршруты

Этот рейс стал вторым после перерыва: первый груз был отправлен в Китай в декабре 2025 года.

Параллельно поставки в Бэйхай осуществляет и другой российский проект — "Арктик СПГ-2", также находящийся под санкциями.

До введения ограничений "Портовая" зимой отправляла в среднем два танкера в месяц.

Сейчас, помимо двух поставок в Китай, предприятие ежемесячно направляет один груз в Калининград.