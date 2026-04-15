Под санкциями, но с поставками: "Газпром" отправил новый груз СПГ в Китай

Российский энергетический холдинг "Газпром" продолжает поставки сжиженного газа в Китай, несмотря на санкционные ограничения, введенные США в 2025 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.
Российская компания "Газпром" осуществила вторую поставку сжиженного природного газа в Китай с завода "Портовая", который находится под санкциями.
Речь идет о предприятии сравнительно небольшой мощности — около 1,5 млн тонн СПГ ежегодно.
Объект расположен на побережье Балтийского моря и начал работу осенью 2022 года.
Изначально поставки с этого завода ориентировались на Турцию и Грецию, однако со временем география экспорта расширилась. В перечень покупателей вошли Китай, Испания и Италия.
После введения американских ограничений в январе 2025 года экспорт с "Портовой" был фактически остановлен.
Ограничения направлены на сокращение возможностей России по производству и продаже СПГ, а также на снижение доходов от энергетического сектора.
Тем не менее поставки постепенно возобновляются. Газовоз "Валера", ранее носивший название "Великий Новгород", загрузился на заводе 25 января и доставил топливо в китайский Бэйхай.
Этот рейс стал вторым после перерыва: первый груз был отправлен в Китай в декабре 2025 года.
Параллельно поставки в Бэйхай осуществляет и другой российский проект — "Арктик СПГ-2", также находящийся под санкциями.
До введения ограничений "Портовая" зимой отправляла в среднем два танкера в месяц.
Сейчас, помимо двух поставок в Китай, предприятие ежемесячно направляет один груз в Калининград.
