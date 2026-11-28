За даними місцевих моніторингових каналів, станцію атакували близько третьої ночі. Читачі ASTRA повідомляють про заграву від пожежі, яку видно на десятки кілометрів.

Інформацію про нові влучання та масштаби пошкоджень уточнюють. Станція розташована приблизно за 30-40 км від Самари.

Лінійна виробничо-диспетчерська станція забезпечує роботу кількох нафтоперекачувальних станцій і ділянок магістральних трубопроводів.

Вона приймає нафту з кількох магістралей, зберігає її в резервуарному парку з 71 резервуара і змішує різні сорти. Саме тут формують експортну суміш Urals, яку далі перекачують трубопроводами.

ЛВДС працює з 1957 року і займає понад 216 гектарів. До комплексу входять станція змішування нафти та дві нафтоперекачувальні станції - "Самара-1" і "Самара-2".

У жовтні станцію атакували неодноразово - удари та масштабні пожежі фіксували 2, 7, 10 і 11 жовтня. Зокрема, 7 жовтня підтвердили знищення чотирьох резервуарів РВС-50000.