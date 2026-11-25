Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Міноборони РФ.

У ворожому оборонному відомстві стверджують, що цього разу ЗСУ били по країні-агресорці сотнями дронів.

Російська влада традиційно не розкриває точну кількість безпілотників, які застосували Сили оборони.

Попри це, з заяви МО РФ стає зрозуміло, що йдеться про понад 300 ударних БпЛА.

Також вказано, що протягом минулої ночі чергові російські сили ППО відбивали атаку України над територіями Бєлгородської, Брянської, Волгоградської, Воронезької, Курської, Нижегородської, Пензенської, Ростовської, Самарської, Саратовської, Смоленської, Тамбовської, Ульянівської областей, а також Краснодарського краю.

У Міноборони РФ стверджують, що нібито вдалося збити та подавити 305 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу.

Перші наслідки атаки України на РФ 25 листопада

У російській Сизрані Самарської області на тлі атаки безпілотників пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляли про гул дронів, увімкнені сирени та червоне зарево над містом. Однією з цілей атаки став місцевий нафтопереробний завод.

На записах також чути сирени та звуки, схожі на роботу протиповітряної оборони. Місцеві жителі емоційно реагують на події та дивуються великій кількості вибухів.

Під ударом опинився Сизранський нафтопереробний завод. Крім того, безпілотники атакували Куйбишевський НПЗ у Самарі. Після атаки там почалася пожежа.

Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев підтвердив атаку на регіон. За його словами, для відбиття удару залучили сили протиповітряної оборони та мобільні вогневі групи. Також у регіоні ввімкнули попереджувальні сирени.

"Триває атаки ЗСУ по нашій території. Працюють ППО, мобільні вогневі групи. Працюють сирени. Дотримуйтесь правил безпеки. Зберігайте пильність, довіряйте лише офіційним джерелам інформації", - написав Федорищев.

Він також публічно підтвердив пошкодження внаслідок нічної атаки на регіон.