В ночь на 28 ноября ЛПДС "Самара" вблизи поселка Просвет в Самарской области, вероятно, подверглась атаке. На станции вспыхнул пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание ASTRA.
По данным местных мониторинговых каналов, станцию атаковали около трех ночи. Читатели ASTRA сообщают о зареве от пожара, который виден на десятки километров.
Информацию о новых попаданиях и масштабах повреждений уточняют. Станция расположена примерно в 30-40 км от Самары.
Линейная производственно-диспетчерская станция обеспечивает работу нескольких нефтеперекачивающих станций и участков магистральных трубопроводов.
Она принимает нефть из нескольких магистралей, хранит ее в резервуарном парке из 71 резервуара и смешивает разные сорта. Именно здесь формируют экспортную смесь Urals, которую дальше перекачивают по трубопроводам.
ЛВДС работает с 1957 года и занимает более 216 гектаров. В комплекс входят станция смешивания нефти и две нефтеперекачивающие станции - "Самара-1" и "Самара-2".
В октябре станцию атаковали неоднократно – удары и масштабные пожары фиксировали 2, 7, 10 и 11 октября. В частности, 7 октября подтвердили уничтожение четырех резервуаров РВС-50000.
Напомним, еще 2 октября операторы Сил беспилотных систем поразили крупнейшее в Европе нефтяное хранилище. По данным военных, станция работает на нужды армии РФ.
Впоследствии Генштаб ВСУраскрыл результаты поражения ЛВДС. Тогда подтвердили повреждение 11 резервуаров.
Также мы писали, что 25 ноября дроны атаковали 14 регионов России. Тогда в Самарской области под ударом оказались Сызранский и Куйбышевский НПЗ.