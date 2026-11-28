По данным местных мониторинговых каналов, станцию атаковали около трех ночи. Читатели ASTRA сообщают о зареве от пожара, который виден на десятки километров.

Информацию о новых попаданиях и масштабах повреждений уточняют. Станция расположена примерно в 30-40 км от Самары.

Линейная производственно-диспетчерская станция обеспечивает работу нескольких нефтеперекачивающих станций и участков магистральных трубопроводов.

Она принимает нефть из нескольких магистралей, хранит ее в резервуарном парке из 71 резервуара и смешивает разные сорта. Именно здесь формируют экспортную смесь Urals, которую дальше перекачивают по трубопроводам.

ЛВДС работает с 1957 года и занимает более 216 гектаров. В комплекс входят станция смешивания нефти и две нефтеперекачивающие станции - "Самара-1" и "Самара-2".

В октябре станцию атаковали неоднократно – удары и масштабные пожары фиксировали 2, 7, 10 и 11 октября. В частности, 7 октября подтвердили уничтожение четырех резервуаров РВС-50000.