"Під Путіна не лягав". Лукашенку виступити проти РФ заважає менталітет

Олександр Лукашенко образився на звинувачення у тому, що він ліг під президента РФ Володимира Путіна. За його словами, ті, хто хочуть, щоб він воював проти Путіна та Росії, нібито не розуміють білоруського менталітету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву диктатора під час послання білоруському народу і парламенту.

"Мені сигнали надходять, ось ти там під Путіна ліг. Ніхто ні під кого не лягав. Є нам під кого лягати. Ми ще не зовсім... Вони забули, що першими санкції проти Білорусі хтось ввів, хтось заборонив польоти? Хто вас просив? бігти попереду паротягу?Тепер ви від мене просите якоїсь лояльності, вимагаєте, щоб я почав воювати проти Путіна, проти Росії. Гидкі ви люди. Ви не розумієте нашого менталітету, ті, хто при владі в Україні, тому страждає і український народ і нам несолодко", - сказав він.

Нагадаємо, 25 березня російський президент Володимир Путін нібито на прохання Лукашенка вирішив розмістити ядерну зброю у Білорусі. Повідомляється, що РФ не передає Білорусі тактичну ядерну зброю, але розмістить її та навчить військових.

Також стало відомо, що Білорусь неподалік з кордону з Україною влаштувала новий зенітний ракетний полк, який могла озброїти ЗРК С-400.

Водночас Росія вже декілька місяців не використовує повітряний простір Білорусі для здійснення атак по Україні.