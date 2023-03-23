Отримала від росіян. Білорусь могла озброїти ракетний полк біля України ЗРК С-400

Новий зенітний ракетний полк Білорусі, який був сформований неподалік кордону з Україною, може бути озброєним ЗРК С-400. Ці комплекси Мінськ раніше отримав від Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Як пишуть спостерігачі, посилаючись на порталу держзакупівель Білорусі, полк отримав номер 10198, але наразі немає інформації про його найменування.

"Не виключено, що на озброєння полку надійшов ЗРК С-400.Раніше (у грудні 2022 року) повідомлялося, що ЗС РБ отримали від РФ полковий комплект ЗРК С-400", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що про плани розгортання на аеродромі в Лунинці нової військової частини стало відомо ще наприкінці січня 2022 року, під час візиту на аеродром білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

"Про початок будівельних робіт також стало відомо на початку 2022 року. Будівництво на аеродромі проходило протягом усього 2022 року. Для військовослужбовців полку було збудовано житловий будинок на 72 квартири", - дізналися спостерігачі.

За інформацією моніторингової групи, до цього часу в Білорусі налічувалося шість зенітних ракетних полків, а сформований у Лунинці полк відповідно став сьомим у ЗС РБ.

Спостерігачі не виключають, що в Лунинці тепер може бути відновлено 56-й зенітний ракетний полк, що раніше дислокувався у Слуцьку (в/ч 01851, на ЗРК "Бук"), але наприкінці 2014 року бригаду було ліквідовано.

Що відомо про ЗРК

ЗРК С-400 ("Тріумф", спочатку - С-300ПМ3) - це російська зенітна ракетна система великого і середнього радіуса дії, зенітний ракетний комплекс (ЗРК) нового покоління.

Він створений для ураження всіх сучасних і перспективних засобів повітряно-космічного нападу - літаків-розвідників, літаків стратегічної та тактичної авіації, тактичних, оперативно-тактичних балістичних ракет, балістичних ракет середньої дальності, гіперзвукових цілей, встановлювачів перешкод, літаків радіолокаційного дозору і наведення тощо.

Нагадаємо, сьогодні в Міністерстві оборони Білорусі заявили, що сформували новий зенітний ракетний полк, який знаходиться неподалік українського кордону, приблизно за 50-60 км від Рівненської області.

Додамо, згодом в Білорусі вигадали виправдання появі ракетного полку біля України. В Міноборони заявляють, що це нібито "реакція" на "зростаючі загрози" та "непередбачуваність" з боку української влади.

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