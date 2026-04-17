Під прикриттям "перемир’я" РФ накопичила ракети і дрони для великих ударів по Україні, - ISW

"Російські військові, ймовірно, накопичили дрони та ракети, щоб провести велику серію ударів по Україні в обраний ними момент, а великоднє перемир’я принесло непропорційно велику користь Росії, оскільки російська тактика ударів базується на перевантаженні та виснаженні українських засобів ППО", - йдеться у звіті.

Також, як зазначає ISW, армія Росії могла попередньо накопичувати безпілотники та ракети для своєї найбільшої на сьогодні повітряної атаки протягом 23 і 24 березня, під час якої вона запустила по Україні майже 1000 безпілотників і ракет.

Аналітики вказують на схильність РФ вдаватися до таких масштабних ударів у "гострі моменти мирних переговорів з Україною", зокрема, безпосередньо до або після двосторонніх чи тристоронніх переговорів із залученням США.