Под прикрытием "перемирия" РФ накопила ракеты и дроны для больших ударов по Украине, - ISW

"Российские военные, вероятно, накопили дроны и ракеты, чтобы провести большую серию ударов по Украине в выбранный ими момент, а пасхальное перемирие принесло непропорционально большую пользу России, поскольку российская тактика ударов базируется на перегрузке и истощении украинских средств ПВО", - говорится в отчете.

Также, как отмечает ISW, армия России могла предварительно накапливать беспилотники и ракеты для своей крупнейшей на сегодня воздушной атаки в течение 23 и 24 марта, во время которой она запустила по Украине почти 1000 беспилотников и ракет.

Аналитики указывают на склонность РФ прибегать к таким масштабным ударам в "острые моменты мирных переговоров с Украиной", в частности, непосредственно до или после двусторонних или трехсторонних переговоров с привлечением США.