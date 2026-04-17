Под прикрытием "перемирия" РФ накопила ракеты и дроны для больших ударов по Украине, - ISW

Россия, вероятно, накопила запасы вооружения для двух больших серий ударов по Украине во время "пасхального перемирия" 11-12 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
"Российские военные, вероятно, накопили дроны и ракеты, чтобы провести большую серию ударов по Украине в выбранный ими момент, а пасхальное перемирие принесло непропорционально большую пользу России, поскольку российская тактика ударов базируется на перегрузке и истощении украинских средств ПВО", - говорится в отчете.
Также, как отмечает ISW, армия России могла предварительно накапливать беспилотники и ракеты для своей крупнейшей на сегодня воздушной атаки в течение 23 и 24 марта, во время которой она запустила по Украине почти 1000 беспилотников и ракет.
Аналитики указывают на склонность РФ прибегать к таким масштабным ударам в "острые моменты мирных переговоров с Украиной", в частности, непосредственно до или после двусторонних или трехсторонних переговоров с привлечением США.
Напомним, в начале апреля Украина предложила России перемирие на время Пасхи.
Тогда Россия не предоставила четкого ответа, а 9 апреля российский диктатор Владимир Путин объявил, что перемирие продлится с 16:00 11 апреля до конца суток 12 апреля.
Однако перемирия фактически не было. Российские оккупанты использовали его для обновления сил и переброски техники. Атаки на фронте продолжались.
Также, несмотря на объявленное перемирие на время Пасхи, российские оккупанты атаковали медиков на Сумщине. С помощью дрона они ударили по машине скорой помощи.
Напомним, за прошедшие сутки Россия атаковала Украину сотнями воздушных целей - дронами и ракетами. Были попадания в 26 локациях, есть погибшие и раненые в нескольких городах, наибольшие разрушения - в Киеве, Днепре и Одессе.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что за сутки Россия применила 703 воздушных средства поражения - 44 ракеты и 659 дронов. Обстрел проходил в две волны, при этом силы ПВО уничтожили или нейтрализовали 667 из воздушных целей.
Также отмечается, что особенностью этой атаки стало применение большого количества баллистических ракет - 19 ракет "Искандер-М"/С-400 были выпущены по четырем регионам.