Під Покровськом ЗСУ "мінусували" черговий комплекс "Муром-М" росіян

На фронті з початку доби 15 травня і до вечора вже відбулося 117 боїв, при цьому Покровський напрямок досі залишається "найгарячішим". У цьому районі українські захисники знищили черговий спостережний комплекс "Муром-М", а ще - знешкодили понад 160 окупантів.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
У військовому командуванні зазначили, що Сили оборони України "продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження", та розповіли про оперативну обстановку станом на 22.00 15 травня.
Ворожий контингент під час атак протягом четверга і до вечора завдав по позиціях ЗСУ та населених пунктах 42 авіаційних ударів (скинув 65 керованих авіаційних бомб).
Також російські загарбники залучили для ураження 1104 дронів-камікадзе. А ще - здійснили майже 4 тисячі обстрілів.
"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 161 окупант, з них 90 - безповоротно", - передали в Генштабі.
Крім того, додали у військовому командуванні, було знищено 6 автомобілів, 11 мотоциклів, 12 БПЛА, 2 окопні засоби РЕБ, термінал супутникового зв'язку, станцію спостереження "Муром-М". А ще - були пошкоджені танк, гармата та 2 автомобілі ворога.
Нагадаємо, перед тим в Генштабі ЗСУ повідомляли про знищення російського спостережного комплексу "Муром-М" на Покровському напрямку 12 травня. Дана система є мобільним оптико-електронним комплексом спостереження, який призначений для контролю місцевості в будь-який час доби та за різних погодних умов.
Як повідомлялося раніше, російські окупанти активно використовують "Муром-М" на лінії фронту для контролю позицій Сил оборони України, спостереження за пересуванням сил оборони та координації артилерійських ударів.
Додамо, у Нацгвардії також розповідали про знищення російського комплексу дальнього відеотепловізійного спостереження "Муром". Це відбулося у березні.
Перед тим в Силах оборони України зазначали, що ворожі антени зв'язку та комплекс відеоспостереження "Муром-М" українські захисники мінусували на Вовчанському напрямку.
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