Под Покровском ВСУ "минусовали" очередной комплекс "Муром-М" россиян

В военном командовании отметили, что Силы обороны Украины "продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение", и рассказали об оперативной обстановке по состоянию на 22.00 15 мая.

Российские обстрелы

Вражеский контингент во время атак в течение четверга и до вечера нанес по позициям ВСУ и населенным пунктам 42 авиационных удара (сбросил 65 управляемых авиационных бомб).

Также российские захватчики привлекли для поражения 1104 дронов-камикадзе. А еще - совершили почти 4 тысячи обстрелов.

Ситуация на фронте

Харьковское направление - здесь враг 6 раз наступал вблизи н.п. Волчанск, Глубокое и в сторону Высокой Яруги, Довгенького и Кудиевки. 1 бой до сих пор продолжается.

- здесь враг 6 раз наступал вблизи н.п. Волчанск, Глубокое и в сторону Высокой Яруги, Довгенького и Кудиевки. 1 бой до сих пор продолжается. Купянское направление - оккупанты пытались идти вперед в сторону Песчаного и в районах Загрызово и Кругляковки. Силы обороны остановили 4 вражеские атаки.

- оккупанты пытались идти вперед в сторону Песчаного и в районах Загрызово и Кругляковки. Силы обороны остановили 4 вражеские атаки. Лиманское направление - войска РФ 15 раз атаковали позиции ВСУ вблизи Редкодуба, Колодезей и в направлениях Новоплатоновки, Новосергиевки, Ольговки, Нового Мира, Зеленой Долины. 2 боестолкновения - продолжаются.

- войска РФ 15 раз атаковали позиции ВСУ вблизи Редкодуба, Колодезей и в направлениях Новоплатоновки, Новосергиевки, Ольговки, Нового Мира, Зеленой Долины. 2 боестолкновения - продолжаются. Северское направление - украинские защитники отбили 3 вражеские атаки вблизи Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского.

- украинские защитники отбили 3 вражеские атаки вблизи Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского. Краматорское направление - оккупанты 7 раз атаковали позиции ВСУ вблизи Часового Яра и Курдюмовки. 1 бой до сих пор продолжается.

- оккупанты 7 раз атаковали позиции ВСУ вблизи Часового Яра и Курдюмовки. 1 бой до сих пор продолжается. Торецкое направление - враг 5 раз штурмовал позиции Сил обороны Украины в районах н.п. Торецк, Делиевка, Клещиевка и в направлении Белой Горы. Украинские защитники отбили 4 атаки со стороны противника.

- враг 5 раз штурмовал позиции Сил обороны Украины в районах н.п. Торецк, Делиевка, Клещиевка и в направлении Белой Горы. Украинские защитники отбили 4 атаки со стороны противника. Покровское направление - оккупанты пытались продвигаться вперед в районах н.п. Малиновка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Новосергиевка, Удачное, Новоалександровка, Андреевка, Луч, Котлино, Котляровка, Троицкое и в направлениях Зари, Новосергиевки, Попового Яра, Старой Николаевки. ВСУ остановили 35 вражеских штурмов, еще 12 боев - продолжаются.

"Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, был обезврежен 161 оккупант, из них 90 - безвозвратно", - передали в Генштабе.

Кроме того, добавили в военном командовании, было уничтожено 6 автомобилей, 11 мотоциклов, 12 БПЛА, 2 окопные средства РЭБ, терминал спутниковой связи, станцию наблюдения "Муром-М". А еще - были повреждены танк, пушка и 2 автомобиля врага.