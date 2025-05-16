Под Покровском ВСУ "минусовали" очередной комплекс "Муром-М" россиян

На фронте с начала суток 15 мая и до вечера уже произошло 117 боев, при этом Покровское направление до сих пор остается самым "горячим". В этом районе украинские защитники уничтожили очередной наблюдательный комплекс "Муром-М", а еще - обезвредили более 160 оккупантов.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
В военном командовании отметили, что Силы обороны Украины "продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение", и рассказали об оперативной обстановке по состоянию на 22.00 15 мая.
Вражеский контингент во время атак в течение четверга и до вечера нанес по позициям ВСУ и населенным пунктам 42 авиационных удара (сбросил 65 управляемых авиационных бомб).
Также российские захватчики привлекли для поражения 1104 дронов-камикадзе. А еще - совершили почти 4 тысячи обстрелов.
"Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, был обезврежен 161 оккупант, из них 90 - безвозвратно", - передали в Генштабе.
Кроме того, добавили в военном командовании, было уничтожено 6 автомобилей, 11 мотоциклов, 12 БПЛА, 2 окопные средства РЭБ, терминал спутниковой связи, станцию наблюдения "Муром-М". А еще - были повреждены танк, пушка и 2 автомобиля врага.
Напомним, перед этим в Генштабе ВСУ сообщали об уничтожении российского наблюдательного комплекса "Муром-М" на Покровском направлении 12 мая. Данная система является мобильным оптико-электронным комплексом наблюдения, который предназначен для контроля местности в любое время суток и при различных погодных условиях.
Как сообщалось ранее, российские оккупанты активно используют "Муром-М" на линии фронта для контроля позиций Сил обороны Украины, наблюдения за передвижением сил обороны и координации артиллерийских ударов.
Добавим, в Нацгвардии также рассказывали об уничтожении российского комплекса дальнего видеотепловизионного наблюдения "Муром". Это произошло в марте.
Перед этим в Силах обороны Украины отмечали, что вражеские антенны связи и комплекс видеонаблюдения "Муром-М" украинские защитники минусовали на Волчанском направлении.
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