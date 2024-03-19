Нацгвардійці знищили російський комплекс спостереження "Муром" (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тelegram командувача Нацгвардії Олександра Півненка.

"Якісна робота з виявлення і ураження від аеророзвідників 11 бригади імені Михайла Грушевського. Знищено ще один вартісний комплекс дальнього відеотепловізійного спостереження "Муром", - поінформував командувач.

Втрати Росії в Україні

За минулу добу російські загарбники втратили 810 військовослужбовців. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України ліквідували близько 431 550 росіян.

Зокрема, днями Сили оборони з Javelin знищили колону окупантів, яка йшла на штурм у Запорізькій області.

Тим часом бійці 46 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ результативно відбили штурм росіян біля Мар'їнки в Донецькій області.

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