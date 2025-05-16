Під Покровськом ЗСУ "мінусували" черговий комплекс "Муром-М" росіян

На фронті з початку доби 15 травня і до вечора вже відбулося 117 боїв, при цьому Покровський напрямок досі залишається "найгарячішим". У цьому районі українські захисники знищили черговий спостережний комплекс "Муром-М", а ще - знешкодили понад 160 окупантів.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

У військовому командуванні зазначили, що Сили оборони України "продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження", та розповіли про оперативну обстановку станом на 22.00 15 травня.

Російські обстріли

Ворожий контингент під час атак протягом четверга і до вечора завдав по позиціях ЗСУ та населених пунктах 42 авіаційних ударів (скинув 65 керованих авіаційних бомб).

Також російські загарбники залучили для ураження 1104 дронів-камікадзе. А ще - здійснили майже 4 тисячі обстрілів.

Ситуація на фронті

Харківський напрямок - тут ворог 6 разів наступав поблизу н.п. Вовчанськ, Глибоке та в бік Високої Яруги, Довгенького і Кудіївки. 1 бій досі триває.

- тут ворог 6 разів наступав поблизу н.п. Вовчанськ, Глибоке та в бік Високої Яруги, Довгенького і Кудіївки. 1 бій досі триває. Куп’янський напрямок - окупанти намагалися йти вперед в бік Піщаного та в районах Загризового і Кругляківки. Сили оборони зупинили 4 ворожі атаки.

- окупанти намагалися йти вперед в бік Піщаного та в районах Загризового і Кругляківки. Сили оборони зупинили 4 ворожі атаки. Лиманський напрямок - війська РФ 15 разів атакували позиції ЗСУ поблизу Рідкодуба, Колодязів та в напрямках Новоплатонівки, Новосергіївки, Ольгівки, Нового Миру, Зеленої Долини. 2 боєзіткнення - тривають.

- війська РФ 15 разів атакували позиції ЗСУ поблизу Рідкодуба, Колодязів та в напрямках Новоплатонівки, Новосергіївки, Ольгівки, Нового Миру, Зеленої Долини. 2 боєзіткнення - тривають. Сіверський напрямок - українські захисники відбили 3 ворожі атаки поблизу Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського.

- українські захисники відбили 3 ворожі атаки поблизу Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського. Краматорський напрямок - окупанти 7 разів атакували позиції ЗСУ поблизу Часового Яру та Курдюмівки. 1 бій досі триває.

- окупанти 7 разів атакували позиції ЗСУ поблизу Часового Яру та Курдюмівки. 1 бій досі триває. Торецький напрямок - ворог 5 разів штурмував позиції Сил оборони України в районах н.п. Торецьк, Диліївка, Кліщіївка та в напрямку Білої Гори. Українські захисники відбили 4 атаки з боку противника.

- ворог 5 разів штурмував позиції Сил оборони України в районах н.п. Торецьк, Диліївка, Кліщіївка та в напрямку Білої Гори. Українські захисники відбили 4 атаки з боку противника. Покровський напрямок - окупанти намагалися просуватись вперед у районах н.п. Малинівка, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка, Промінь, Котлине, Котлярівка, Троїцьке та в напрямках Зорі, Новосергіївки, Попового Яру, Старої Миколаївки. ЗСУ зупинили 35 ворожих штурмів, ще 12 боєзіткнень - тривають.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 161 окупант, з них 90 - безповоротно", - передали в Генштабі.

Крім того, додали у військовому командуванні, було знищено 6 автомобілів, 11 мотоциклів, 12 БПЛА, 2 окопні засоби РЕБ, термінал супутникового зв'язку, станцію спостереження "Муром-М". А ще - були пошкоджені танк, гармата та 2 автомобілі ворога.