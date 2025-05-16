Под Покровском ВСУ "минусовали" очередной комплекс "Муром-М" россиян
На фронте с начала суток 15 мая и до вечера уже произошло 117 боев, при этом Покровское направление до сих пор остается самым "горячим". В этом районе украинские защитники уничтожили очередной наблюдательный комплекс "Муром-М", а еще - обезвредили более 160 оккупантов.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
В военном командовании отметили, что Силы обороны Украины "продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение", и рассказали об оперативной обстановке по состоянию на 22.00 15 мая.
Российские обстрелы
Вражеский контингент во время атак в течение четверга и до вечера нанес по позициям ВСУ и населенным пунктам 42 авиационных удара (сбросил 65 управляемых авиационных бомб).
Также российские захватчики привлекли для поражения 1104 дронов-камикадзе. А еще - совершили почти 4 тысячи обстрелов.
Ситуация на фронте
- Харьковское направление - здесь враг 6 раз наступал вблизи н.п. Волчанск, Глубокое и в сторону Высокой Яруги, Довгенького и Кудиевки. 1 бой до сих пор продолжается.
- Купянское направление - оккупанты пытались идти вперед в сторону Песчаного и в районах Загрызово и Кругляковки. Силы обороны остановили 4 вражеские атаки.
- Лиманское направление - войска РФ 15 раз атаковали позиции ВСУ вблизи Редкодуба, Колодезей и в направлениях Новоплатоновки, Новосергиевки, Ольговки, Нового Мира, Зеленой Долины. 2 боестолкновения - продолжаются.
- Северское направление - украинские защитники отбили 3 вражеские атаки вблизи Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского.
- Краматорское направление - оккупанты 7 раз атаковали позиции ВСУ вблизи Часового Яра и Курдюмовки. 1 бой до сих пор продолжается.
- Торецкое направление - враг 5 раз штурмовал позиции Сил обороны Украины в районах н.п. Торецк, Делиевка, Клещиевка и в направлении Белой Горы. Украинские защитники отбили 4 атаки со стороны противника.
- Покровское направление - оккупанты пытались продвигаться вперед в районах н.п. Малиновка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Новосергиевка, Удачное, Новоалександровка, Андреевка, Луч, Котлино, Котляровка, Троицкое и в направлениях Зари, Новосергиевки, Попового Яра, Старой Николаевки. ВСУ остановили 35 вражеских штурмов, еще 12 боев - продолжаются.
"Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, был обезврежен 161 оккупант, из них 90 - безвозвратно", - передали в Генштабе.
Кроме того, добавили в военном командовании, было уничтожено 6 автомобилей, 11 мотоциклов, 12 БПЛА, 2 окопные средства РЭБ, терминал спутниковой связи, станцию наблюдения "Муром-М". А еще - были повреждены танк, пушка и 2 автомобиля врага.
- Новопавловское направление - здесь оккупанты 14 раз пытались прорвать оборону ВСУ в районах н.п. Багатир, Константинополь, Привольное и Свободное Поле. До сих пор продолжаются 4 боестолкновения.
- Гуляйпольское направление - враг наступательных действий не проводил. Зато наносил авиаудары неуправляемыми авиаракетами по Высокому и Железнодорожному.
- Ореховское направление - украинские защитники отбили 3 вражеских штурма в районах Малых Щербаков, Новоандреевки и Степного. Авиаударам со стороны россиян подверглись Новояковлевка и Малые Щербаки.
- Приднепровское направление - Силы обороны остановили 1 вражескую попытку приблизиться к украинским позициям.
- Курское направление - здесь произошло 13 боев, один из которых еще продолжается. Противник нанес 9 авиаударов (сбросил 13 КАБов/УАБов), и совершил 206 артиллерийских обстрелов (из которых 8 были из РСЗО).
Напомним, перед этим в Генштабе ВСУ сообщали об уничтожении российского наблюдательного комплекса "Муром-М" на Покровском направлении 12 мая. Данная система является мобильным оптико-электронным комплексом наблюдения, который предназначен для контроля местности в любое время суток и при различных погодных условиях.
Как сообщалось ранее, российские оккупанты активно используют "Муром-М" на линии фронта для контроля позиций Сил обороны Украины, наблюдения за передвижением сил обороны и координации артиллерийских ударов.
Добавим, в Нацгвардии также рассказывали об уничтожении российского комплекса дальнего видеотепловизионного наблюдения "Муром". Это произошло в марте.
Перед этим в Силах обороны Украины отмечали, что вражеские антенны связи и комплекс видеонаблюдения "Муром-М" украинские защитники минусовали на Волчанском направлении.
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