Під Покровськом РФ накопичує сили для наступу, - ОСУВ "Хортиця"

Зокрема, російські загарбники намагалися реалізувати чисельну перевагу та прорвати нашу оборону в районах населених пунктів:

Родинське;

Новоекономічне;

Новоукраїнка;

Лисівка;

Котлине;

Звірове.

Також наші воїни відбивали штурми неподалік Удачного, Муравки, Філії та Дачного.

"Ворог продовжує накопичувати сили для подальших атак. Сили оборони стримують натиск, знищуючи переважаючі сили противника", - сказано у повідомленні.

Ситуація біля Покровська

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська продовжують зазнавати невдач на фронті - окупантам не вдається прорвати оборону ЗСУ на ключових напрямках.

Зокрема, головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що до Покровська намагалася пробитися ворожа ДРГ. Українські захисники спинили ворожий штурм.

В ОТУ "Донецьк" заявляли, що Сил оборони проводять активні заходи проти ворожих ДРГ у Покровську. За словами військових, диверсійні групи знищуються ще до наближення до міста.