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Під Покровськом РФ накопичує сили для наступу, - ОСУВ "Хортиця"

Ілюстративне фото: Угорщина хоче судити чоловіка за службу в ЗСУ (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська армія накопичує сили для подальших атак на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

Зокрема, російські загарбники намагалися реалізувати чисельну перевагу та прорвати нашу оборону в районах населених пунктів:

  • Родинське;
  • Новоекономічне;
  • Новоукраїнка;
  • Лисівка;
  • Котлине;
  • Звірове.

Також наші воїни відбивали штурми неподалік Удачного, Муравки, Філії та Дачного.

"Ворог продовжує накопичувати сили для подальших атак. Сили оборони стримують натиск, знищуючи переважаючі сили противника", - сказано у повідомленні.

Ситуація біля Покровська

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська продовжують зазнавати невдач на фронті - окупантам не вдається прорвати оборону ЗСУ на ключових напрямках. 

Зокрема, головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що до Покровська намагалася пробитися ворожа ДРГ. Українські захисники спинили ворожий штурм.

В ОТУ "Донецьк" заявляли, що Сил оборони проводять активні заходи проти ворожих ДРГ у Покровську. За словами військових, диверсійні групи знищуються ще до наближення до міста.

Детальніше про те, що зараз відбувається у Покровську - в матеріалі РБК-Україна.

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ПокровськВійна в Україні