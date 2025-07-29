ua en ru
Вт, 29 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Під Покровськом РФ накопичує сили для наступу, - ОСУВ "Хортиця"

Вівторок 29 липня 2025 09:30
UA EN RU
Під Покровськом РФ накопичує сили для наступу, - ОСУВ "Хортиця" Ілюстративне фото: Угорщина хоче судити чоловіка за службу в ЗСУ (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська армія накопичує сили для подальших атак на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

Зокрема, російські загарбники намагалися реалізувати чисельну перевагу та прорвати нашу оборону в районах населених пунктів:

  • Родинське;
  • Новоекономічне;
  • Новоукраїнка;
  • Лисівка;
  • Котлине;
  • Звірове.

Також наші воїни відбивали штурми неподалік Удачного, Муравки, Філії та Дачного.

"Ворог продовжує накопичувати сили для подальших атак. Сили оборони стримують натиск, знищуючи переважаючі сили противника", - сказано у повідомленні.

Ситуація біля Покровська

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська продовжують зазнавати невдач на фронті - окупантам не вдається прорвати оборону ЗСУ на ключових напрямках.

Зокрема, головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що до Покровська намагалася пробитися ворожа ДРГ. Українські захисники спинили ворожий штурм.

В ОТУ "Донецьк" заявляли, що Сил оборони проводять активні заходи проти ворожих ДРГ у Покровську. За словами військових, диверсійні групи знищуються ще до наближення до міста.

Детальніше про те, що зараз відбувається у Покровську - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Покровськ Війна в Україні
Новини
Удар РФ по виправній колонії в Запорізькій області: 16 людей загинули, 35 постраждали
Удар РФ по виправній колонії в Запорізькій області: 16 людей загинули, 35 постраждали
Аналітика
"В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку