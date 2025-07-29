Під Покровськом РФ накопичує сили для наступу, - ОСУВ "Хортиця"
Російська армія накопичує сили для подальших атак на Покровському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".
Зокрема, російські загарбники намагалися реалізувати чисельну перевагу та прорвати нашу оборону в районах населених пунктів:
- Родинське;
- Новоекономічне;
- Новоукраїнка;
- Лисівка;
- Котлине;
- Звірове.
Також наші воїни відбивали штурми неподалік Удачного, Муравки, Філії та Дачного.
"Ворог продовжує накопичувати сили для подальших атак. Сили оборони стримують натиск, знищуючи переважаючі сили противника", - сказано у повідомленні.
Ситуація біля Покровська
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська продовжують зазнавати невдач на фронті - окупантам не вдається прорвати оборону ЗСУ на ключових напрямках.
Зокрема, головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що до Покровська намагалася пробитися ворожа ДРГ. Українські захисники спинили ворожий штурм.
В ОТУ "Донецьк" заявляли, що Сил оборони проводять активні заходи проти ворожих ДРГ у Покровську. За словами військових, диверсійні групи знищуються ще до наближення до міста.
Детальніше про те, що зараз відбувається у Покровську - в матеріалі РБК-Україна.
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