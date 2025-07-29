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Под Покровском РФ накапливает силы для наступления, - ОСУВ "Хортица"

Вторник 29 июля 2025 09:30
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Под Покровском РФ накапливает силы для наступления, - ОСУВ "Хортица" Иллюстративное фото: Венгрия хочет судить мужчину за службу в ВСУ (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская армия накапливает силы для дальнейших атак на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

В частности, российские захватчики пытались реализовать численное преимущество и прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов:

  • Родинское;
  • Новоэкономическое;
  • Новоукраинка;
  • Лисовка;
  • Котлино;
  • Зверево.

Также наши воины отражали штурмы неподалеку Удачного, Муравки, Филиала и Дачного.

"Враг продолжает накапливать силы для дальнейших атак. Силы обороны сдерживают натиск, уничтожая превосходящие силы противника", - сказано в сообщении.

Ситуация возле Покровска

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска продолжают терпеть неудачи на фронте - оккупантам не удается прорвать оборону ВСУ на ключевых направлениях.

В частности, главнокомандующий Александр Сирский сообщил, что к Покровску пыталась пробиться вражеская ДРГ. Украинские защитники остановили вражеский штурм.

В ОТГ "Донецк" заявляли, что Сил обороны проводят активные мероприятия против вражеских ДРГ в Покровске. По словам военных, диверсионные группы уничтожаются еще до приближения к городу.

Подробнее о том, что сейчас происходит в Покровске - в материале РБК-Украина.

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