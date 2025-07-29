Под Покровском РФ накапливает силы для наступления, - ОСУВ "Хортица"
Российская армия накапливает силы для дальнейших атак на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".
В частности, российские захватчики пытались реализовать численное преимущество и прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов:
- Родинское;
- Новоэкономическое;
- Новоукраинка;
- Лисовка;
- Котлино;
- Зверево.
Также наши воины отражали штурмы неподалеку Удачного, Муравки, Филиала и Дачного.
"Враг продолжает накапливать силы для дальнейших атак. Силы обороны сдерживают натиск, уничтожая превосходящие силы противника", - сказано в сообщении.
Ситуация возле Покровска
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска продолжают терпеть неудачи на фронте - оккупантам не удается прорвать оборону ВСУ на ключевых направлениях.
В частности, главнокомандующий Александр Сирский сообщил, что к Покровску пыталась пробиться вражеская ДРГ. Украинские защитники остановили вражеский штурм.
В ОТГ "Донецк" заявляли, что Сил обороны проводят активные мероприятия против вражеских ДРГ в Покровске. По словам военных, диверсионные группы уничтожаются еще до приближения к городу.
Подробнее о том, что сейчас происходит в Покровске - в материале РБК-Украина.
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