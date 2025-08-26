Під Покровськом бійці відбили штурм та захопили у полон дев'ять окупантів (відео)

Українські прикордонники відбили ворожий наступ на Покровському напрямку та взяли в полон групу окупантів. В мережі з'явилося відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
Зазначається, що ворог на цій ділянці намагається наступати невеликими групами. 24 серпня бійці прикордонної комендатури швидкого реагування Чернігівського загону зупинили атаку та полонили шістьох загарбників.
При цьому кількома днями раніше українські воїни вже затримали ще трьох російських військових.
Серед полонених - бойовики як з окупованих районів Донецької області, так і з регіонів Росії, зокрема Удмуртії та Осетії.
Покровський напрямок залишається найгарячішою ділянкою фронту. За даними ранкового зведення Генштабу станом на 26 серпня, саме тут протягом доби відбулася найбільша кількість бойових зіткнень.
Українські військові відбили 46 штурмів противника. Бої точилися у районах Затишка, Никанорівки, Нового Шахового, Новоекономічного, Удачного, Шахового, Миролюбівки, Миколаївки, Сухецького, Лисівки та Звірового.
Також ворог намагався прорватися в напрямках Родинського, Новоукраїнки, Червоного Лиману та самого Покровська.
У сам Покровськ неможливо заїхати через активні обстріли, що унеможливлює доставку гуманітарної та медичної допомоги.
Як розповів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський в інтерв'ю РБК-Україна, на цьому напрямку російська армія застосовує тактику так званих "тисячі порізів", коли невеликі штурмові групи на широкому фронті намагаються проривати оборону.