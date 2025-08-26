Під Покровськом бійці відбили штурм та захопили у полон дев'ять окупантів (відео)

Ситуація на Покровському напрямку

Покровський напрямок залишається найгарячішою ділянкою фронту. За даними ранкового зведення Генштабу станом на 26 серпня, саме тут протягом доби відбулася найбільша кількість бойових зіткнень.

Українські військові відбили 46 штурмів противника. Бої точилися у районах Затишка, Никанорівки, Нового Шахового, Новоекономічного, Удачного, Шахового, Миролюбівки, Миколаївки, Сухецького, Лисівки та Звірового.

Також ворог намагався прорватися в напрямках Родинського, Новоукраїнки, Червоного Лиману та самого Покровська.

У сам Покровськ неможливо заїхати через активні обстріли, що унеможливлює доставку гуманітарної та медичної допомоги.

Як розповів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський в інтерв'ю РБК-Україна, на цьому напрямку російська армія застосовує тактику так званих "тисячі порізів", коли невеликі штурмові групи на широкому фронті намагаються проривати оборону.