Под Покровском бойцы отбили штурм и захватили в плен девять оккупантов (видео)

Ситуация на Покровском направлении

Покровское направление остается самым горячим участком фронта. По данным утренней сводки Генштаба по состоянию на 26 августа, именно здесь в течение суток произошло наибольшее количество боевых столкновений.

Украинские военные отбили 46 штурмов противника. Бои шли в районах Затишка, Никаноровки, Нового Шахтного, Новоэкономичного, Удачного, Шахтного, Миролюбовки, Николаевки, Сухецкого, Лисовки и Звирово.

Также враг пытался прорваться в направлениях Родинского, Новоукраинки, Красного Лимана и самого Покровска.

В сам Покровск невозможно заехать из-за активных обстрелов, что делает невозможным доставку гуманитарной и медицинской помощи.

Как рассказал главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сирский в интервью РБК-Украина, на этом направлении российская армия применяет тактику так называемых "тысячи порезов", когда небольшие штурмовые группы на широком фронте пытаются прорывать оборону.