UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під окупацією РФ лишаються 28 населених пунктів Харківської області

Фото: під окупацією РФ лишаються 28 населених пунктів Харківської області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Станом на 6 грудня під тимчасовою окупацією російської армії лишається 28 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє РБК- Україна з посиланням на Facebook поліції Харківської області.

"За словами начальника ГУНП в Харківській області Володимира Тимошка, більшість окупованих територій Харківської області звільнена. Наразі залишаються під окупацією 28 населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що в них живуть по 200-300 людей.

Такі дані Тимошко навів під час зустрічі з Верховним комісаром ООН з прав людини Фолькером Тюрком та головою Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильдою Богнер, які відвідали Харків 6 грудня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що окупанти ускладнили виїзд із тимчасово окупованих територій.

Також раніше ми писали, що Харківська обласна військова адміністрація повідомила про скорочення тривалості комендантської години у населених пунктах області з 5 грудня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харковВійна Росії проти України