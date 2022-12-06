Під окупацією РФ лишаються 28 населених пунктів Харківської області

Станом на 6 грудня під тимчасовою окупацією російської армії лишається 28 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє РБК- Україна з посиланням на Facebook поліції Харківської області.

Такі дані Тимошко навів під час зустрічі з Верховним комісаром ООН з прав людини Фолькером Тюрком та головою Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильдою Богнер, які відвідали Харків 6 грудня.

Зазначено, що в них живуть по 200-300 людей.

"За словами начальника ГУНП в Харківській області Володимира Тимошка, більшість окупованих територій Харківської області звільнена. Наразі залишаються під окупацією 28 населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що окупанти ускладнили виїзд із тимчасово окупованих територій.

Також раніше ми писали, що Харківська обласна військова адміністрація повідомила про скорочення тривалості комендантської години у населених пунктах області з 5 грудня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.