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Окупанти ускладнили виїзд із тимчасово окупованих територій: що відомо

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Запоріжжя, Неділя 04 грудня 2022 15:50
Окупанти ускладнили виїзд із тимчасово окупованих територій: що відомо Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (1news.zp)
Автор: Константин Широкун

Російські військові ускладнили українцям виїзд із тимчасово окупованих територій Запорізької, Херсонської та Донецької областей.

Про це заявив мер Нікополя Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

За його словами, за тиждень у Запоріжжі окупанти випустили лише 311 осіб. Ще тисячі чекають на свою чергу. Крім того, вже більше тижня ворог не випускає із окупації чоловіків, придатних до служби.

Окупанти змушують громадянських чекати до місяця, щоб написати заяву на отримання перепустки для виїзду. Проте навіть їхня перепустка не гарантує проїзд через їхні ж блокпости.

Так, учора, 3 грудня, людей, які попередньо отримали перепустки для виїзду до Запоріжжя, на першому російському блокпості розгорнули назад, тому що у військ РФ вихідний тепер нібито не лише в неділю, а й у суботу.

"Нагадаю, є ще два альтернативні шляхи евакуації – у бік Грузії та європейських країн через Бердянськ-Маріуполь-Новоазовськ чи через Крим", - зазначив Федоров.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованій Михайлівці Мелітопольського району лунають гучні вибухи. Тим часом неподалік Родючого чути стрілянину.

На окупованій частині Запорізької області було підірвано великий склад боєприпасів.

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