У Харківській області зменшили тривалість комендантської години

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Як повідомив очільник адміністрації, відсьогодні комендантська година триватиме з 23:00 вечора до 05:00 ранку. Таке рішення Харківська ОВА ухвалила у відповідь на численні звернення мешканців області - представників бізнесу, підприємств, які забезпечують життєдіяльність, працівників транспортної сфери та ін.

"Це рішення погодили із військовим керівництвом. Наразі безпекова ситуація дозволяє піти на зменшення тривалості комендантської години. В місто Харків та громади області поступово повертаються місцеві жителі, навіть попри те, що нас чекає дуже складна зима. Відповідно зростає необхідність в тривалішій роботі продуктових мереж, сфери обслуговування. Тож, реагуємо на потребу", - зауважив Синєгубов.

При цьому він наголосив, що умови комендантської години не змінилися: забороняється перебування у визначений період доби на вулицях та в інших громадських місцях осіб без виданих перепусток, а також у часи комендантської години заборонений рух транспортних засобів.