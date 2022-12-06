Под оккупацией РФ остаются 28 населенных пунктов Харьковской области

По состоянию на 6 декабря во временной оккупации российской армии остается 28 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Харьковской области.

"По словам начальника ГУНП в Харьковской области Владимира Тимошко, большинство оккупированных территорий Харьковской области освобождены. В настоящее время остаются под оккупацией 28 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Указано, что в них живут по 200-300 человек.

Такие данные Тимошко привел во время встречи с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком и главой Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильдой Богнер, которые посетили Харьков 6 декабря.