Під Одесою вже другу добу шукають підлітка, який зник у морі

Нагадаємо, на узбережжі Одеської області останніми днями спостерігаються сильний вітер та високі хвилі. Море неспокійне, купання в таких умовах надзвичайно небезпечне. Рятувальники закликають українців бути вкрай обережними.

Також днями під час шторму на узбережжя Одеської області винесло морську міну, бійці ВМС ЗСУ провели її контрольований підрив.

Окрім того, РБК-Україна ділилось повним списком пляжів Одещини, де можна безпечно відпочити.

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