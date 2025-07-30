Под Одессой уже вторые сутки ищут подростка, который исчез в море

Напомним, на побережье Одесской области в последние дни наблюдаются сильный ветер и высокие волны. Море неспокойное, купание в таких условиях чрезвычайно опасно. Спасатели призывают украинцев быть крайне осторожными.

Также на днях во время шторма на побережье Одесской области вынесло морскую мину, бойцы ВМС ВСУ провели ее контролируемый подрыв.

Кроме того, РБК-Украина делилось полным списком пляжей Одесской области, где можно безопасно отдохнуть.

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