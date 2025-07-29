ua en ru
Вт, 29 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Небезпечно для купання. Рятувальники Одещини б’ють на сполох через "штормове" море

Одеса, Вівторок 29 липня 2025 15:14
UA EN RU
Небезпечно для купання. Рятувальники Одещини б’ють на сполох через "штормове" море Відпочивальників в Одесі попередили про небезпеку (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

На узбережжі Одещини останніми днями спостерігаються сильний вітер та високі хвилі. Море неспокійне, купання в таких умовах надзвичайно небезпечне. Рятувальники закликають українців бути вкрай обережними.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Головного управління ДСНС України в Одеській області у Facebook.

Небезпечне море - не ризикуйте життям

"Цими днями на Одещині море дуже неспокійне: високі хвилі та сильний вітер створюють вкрай небезпечні умови для купання. Попри це, деякі відпочивальники ігнорують заборону та продовжують запливати на глибину та ще й на надувних матрацах та кругах", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники зазначають, що вітер швидко відносить надувні плавзасоби далеко від берега, а хвиля може легко їх перевернути. Вибратись з води самостійно - практично неможливо.

"Задумайтесь, чи вартий такий відпочинок вашого життя. Не заходьте у воду, коли штормить. Слідкуйте за дозвіллям дітей. Пам’ятайте, вода помилок не пробачає", - наголошують в ДСНС.

Правила безпеки на воді

Під час відпочинку на воді потрібно дотримуватись правил безпеки. Одна з важливих рекомендацій - не поспішати у воду після їжі.

"Купатися можна не раніше, ніж через 1,5-2 години після прийому їжі", - наголошують фахівці.

Також категорично заборонено заходити у воду у стані алкогольного сп’яніння - це надзвичайно небезпечно і для вас, і для тих, хто може опинитися поруч.

Щоб уникнути трагедій, варто дотримуватись кількох простих правил:

  • купайтеся лише у спеціально облаштованих місцях, де дозволено відпочинок і є рятувальні пости;
  • уникайте водойм у районах, де йшли чи тривають бойові дії - такі місця становлять смертельну загрозу;
  • слідкуйте за погодою та штормовими попередженнями;
  • не плавайте наодинці, особливо у відкритій воді;
  • уникайте небезпечних розваг;
  • не запливайте за буйки;
  • не наближайтеся до човнів і катерів;
  • не чіпляйтеся за технічні споруди, знаки чи буї;
  • не використовуйте для плавання випадкові предмети на кшталт камер, дощок чи плотів;
  • не подавайте хибних сигналів про допомогу.

Діти мають бути під постійним наглядом дорослих, навіть якщо це домашній басейн чи ванна. Ніколи не залишайте дитину саму у воді, навіть на мить.

Додаткові поради для батьків:

  • не дозволяйте дітям довго перебувати під водою;
  • не заохочуйте до стрибків одне на одного чи небезпечних ігор;
  • стежте, щоб не плавали на надувних матрацах і човнах без нагляду;
  • не допускайте стрибків у незнайомі водойми;
  • не перекладайте відповідальність на старших дітей.

Раніше ми ділись повним списком пляжів Одещини, де можна безпечно відпочити.

Читайте також про ціни на житло в Одесі під час пляжного сезону 2025.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Штормове попередження Рятувальники
Новини
РФ атакувала колонію біля Запоріжжя КАБами: фото руйнувань і нові дані про постраждалих
РФ атакувала колонію біля Запоріжжя КАБами: фото руйнувань і нові дані про постраждалих
Аналітика
"В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку