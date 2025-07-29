Небезпечно для купання. Рятувальники Одещини б’ють на сполох через "штормове" море
На узбережжі Одещини останніми днями спостерігаються сильний вітер та високі хвилі. Море неспокійне, купання в таких умовах надзвичайно небезпечне. Рятувальники закликають українців бути вкрай обережними.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Головного управління ДСНС України в Одеській області у Facebook.
Небезпечне море - не ризикуйте життям
"Цими днями на Одещині море дуже неспокійне: високі хвилі та сильний вітер створюють вкрай небезпечні умови для купання. Попри це, деякі відпочивальники ігнорують заборону та продовжують запливати на глибину та ще й на надувних матрацах та кругах", - йдеться у повідомленні.
Рятувальники зазначають, що вітер швидко відносить надувні плавзасоби далеко від берега, а хвиля може легко їх перевернути. Вибратись з води самостійно - практично неможливо.
"Задумайтесь, чи вартий такий відпочинок вашого життя. Не заходьте у воду, коли штормить. Слідкуйте за дозвіллям дітей. Пам’ятайте, вода помилок не пробачає", - наголошують в ДСНС.
Правила безпеки на воді
Під час відпочинку на воді потрібно дотримуватись правил безпеки. Одна з важливих рекомендацій - не поспішати у воду після їжі.
"Купатися можна не раніше, ніж через 1,5-2 години після прийому їжі", - наголошують фахівці.
Також категорично заборонено заходити у воду у стані алкогольного сп’яніння - це надзвичайно небезпечно і для вас, і для тих, хто може опинитися поруч.
Щоб уникнути трагедій, варто дотримуватись кількох простих правил:
- купайтеся лише у спеціально облаштованих місцях, де дозволено відпочинок і є рятувальні пости;
- уникайте водойм у районах, де йшли чи тривають бойові дії - такі місця становлять смертельну загрозу;
- слідкуйте за погодою та штормовими попередженнями;
- не плавайте наодинці, особливо у відкритій воді;
- уникайте небезпечних розваг;
- не запливайте за буйки;
- не наближайтеся до човнів і катерів;
- не чіпляйтеся за технічні споруди, знаки чи буї;
- не використовуйте для плавання випадкові предмети на кшталт камер, дощок чи плотів;
- не подавайте хибних сигналів про допомогу.
Діти мають бути під постійним наглядом дорослих, навіть якщо це домашній басейн чи ванна. Ніколи не залишайте дитину саму у воді, навіть на мить.
Додаткові поради для батьків:
- не дозволяйте дітям довго перебувати під водою;
- не заохочуйте до стрибків одне на одного чи небезпечних ігор;
- стежте, щоб не плавали на надувних матрацах і човнах без нагляду;
- не допускайте стрибків у незнайомі водойми;
- не перекладайте відповідальність на старших дітей.
Раніше ми ділись повним списком пляжів Одещини, де можна безпечно відпочити.
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