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Під Одесою пасажирський автобус перекинувся у кювет (відео)

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Одеса, Четвер 03 листопада 2022 13:29
Під Одесою пасажирський автобус перекинувся у кювет (відео) Фото: під Одесою пасажирський автобус перекинувся у кювет (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

На трасі Одеса-Варна у четвер, 3 листопада, пасажирський автобус перекинувся у кювет. На місці вже працює поліція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".

ДТП сталося на Ізмаїльській трасі за 25 км від Одеси. Наразі на місці аварії працює поліція.

За інформацією місцевих Telegram-каналів, внаслідок ДТП постраждали семеро людей.

Офіційної інформації про жертв на даний момент немає.

Нагадаємо, у Черкасах у середу, 2 листопада, близько 9 ранку, сталася аварія за участю маршрутки. Десять людей отримали травми, серед них двоє дітей, яким 12 місяців та три роки.

Крім того, 23 жовтня під Львовом швидкий потяг зіткнувся з легковим автомобілем. Внаслідок аварії двоє людей загинули, ще двоє поранено.

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