Під Одесою пасажирський автобус перекинувся у кювет (відео)

На трасі Одеса-Варна у четвер, 3 листопада, пасажирський автобус перекинувся у кювет. На місці вже працює поліція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Думську ".

Офіційної інформації про жертв на даний момент немає.

ДТП сталося на Ізмаїльській трасі за 25 км від Одеси. Наразі на місці аварії працює поліція.

Нагадаємо, у Черкасах у середу, 2 листопада, близько 9 ранку, сталася аварія за участю маршрутки. Десять людей отримали травми, серед них двоє дітей, яким 12 місяців та три роки.

Крім того, 23 жовтня під Львовом швидкий потяг зіткнувся з легковим автомобілем. Внаслідок аварії двоє людей загинули, ще двоє поранено.

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