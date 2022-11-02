У Черкасах через аварію за участю маршрутки постраждали 10 людей, у тому числі діти

У Черкасах у середу, 2 листопада, близько 9 ранку, сталася аварія за участю маршрутки. Десять людей отримали травми, серед них двоє дітей, яким 12 місяців та три роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Черкаської області.

Як пише suspilne.media , у ДТП за участі маршрутки отримали травми 10 людей. Серед травмованих двоє дітей 1 та 3 років. Їх ушпиталили до лікувальних закладів із різними діагнозами.

Правоохоронці попереджають, що у зв’язку з аварією рух транспорту на цій ділянці дороги ускладнено.

"Людей доставили до Третьої міської лікарні на повний огляд та надання медичної допомоги. Деталі дорожньо-транспортної пригоди згодом", - додали в поліції.

Правоохоронці уточнили, що в наслідок аварії є травмовані.

"У Черкасах правоохоронці встановлюють обставини ДТП. На перехресті вулиці Пастерівській та бульвару Шевченка зіткнулися легковий транспортний засіб та пасажирський автобус", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, увечері понеділка, 31 жовтня, на трасі "Благовіщенське - Миколаїв", сталася ДТП за участю Audi-A6 та вантажівкою КрАЗ. Загинула молода родина з немовлям, ще троє людей отримали поранення.

Нагадаємо, під Львовом 23 жовтня швидкий потяг зіткнувся із легковим автомобілем. Внаслідок аварії двоє людей загинули, ще двоє поранено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.