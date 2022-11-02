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У Черкасах через аварію за участю маршрутки постраждали 10 людей, у тому числі діти

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Черкаси, Середа 02 листопада 2022 11:37
У Черкасах через аварію за участю маршрутки постраждали 10 людей, у тому числі діти Фото: у Черкасах через аварію за участю маршрутки постраждали 10 людей (suspilne.media)
Автор: Наталія Гурковська

У Черкасах у середу, 2 листопада, близько 9 ранку, сталася аварія за участю маршрутки. Десять людей отримали травми, серед них двоє дітей, яким 12 місяців та три роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Черкаської області.

"У Черкасах правоохоронці встановлюють обставини ДТП. На перехресті вулиці Пастерівській та бульвару Шевченка зіткнулися легковий транспортний засіб та пасажирський автобус", - йдеться в повідомленні.

У Черкасах через аварію за участю маршрутки постраждали 10 людей, у тому числі діти

Правоохоронці уточнили, що в наслідок аварії є травмовані.

"Людей доставили до Третьої міської лікарні на повний огляд та надання медичної допомоги. Деталі дорожньо-транспортної пригоди згодом", - додали в поліції.

Правоохоронці попереджають, що у зв’язку з аварією рух транспорту на цій ділянці дороги ускладнено.

Як пише suspilne.media, у ДТП за участі маршрутки отримали травми 10 людей. Серед травмованих двоє дітей 1 та 3 років. Їх ушпиталили до лікувальних закладів із різними діагнозами.

Як повідомлялось, увечері понеділка, 31 жовтня, на трасі "Благовіщенське - Миколаїв", сталася ДТП за участю Audi-A6 та вантажівкою КрАЗ. Загинула молода родина з немовлям, ще троє людей отримали поранення.

Нагадаємо, під Львовом 23 жовтня швидкий потяг зіткнувся із легковим автомобілем. Внаслідок аварії двоє людей загинули, ще двоє поранено.

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