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Під Львовом швидкий потяг зіткнувся з автомобілем, є жертви

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Львівська область, Неділя 23 жовтня 2022 11:12
Під Львовом швидкий потяг зіткнувся з автомобілем, є жертви Фото: gоблизу Львова швидкісний потяг зіткнувся з автомобілем (РБК-Украина)
Автор: РБК-Україна

Під Львовом 23 жовтня швидкий потяг зіткнувся із легковим автомобілем. Внаслідок аварії двоє людей загинули, ще двоє поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України у Львівській області.

Як повідомляється, аварія сталася після опівночі у с. Оброшино на перегоні Оброшино-Глинна. До моменту прибуття рятувальників до місця події з'ясувалося, що в автомобілі знаходяться затиснуті люди.

За допомогою спецобладнання рятувальники вивільнили травмованих водія та пасажира та передали медикам. Медики госпіталізували постраждалих у тяжкому стані до реанімаційного відділення 8-ї міської клінічної лікарні Львова. Також рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували із автомобіля двох загиблих.

До ліквідації наслідків ДТП залучили 6 осіб особового складу та 2 одиниці спецтехніки.

Причини та обставини аварії з'ясовуються правоохоронними органами.

Під Львовом швидкий потяг зіткнувся з автомобілем, є жертви

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 15 вересня сталася смертельна ДТП із військовими під Львовом за участю військової техніки.

Нагадаємо, 22 жовтня аа трасі Одеса-Рені поблизу с. Паланка заблокований рух в обидві сторони через аварію з вантажівкою, яка перекинулась. В результаті ДТП є травмовані.

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