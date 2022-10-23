Під Львовом швидкий потяг зіткнувся з автомобілем, є жертви

Як повідомляється, аварія сталася після опівночі у с. Оброшино на перегоні Оброшино-Глинна. До моменту прибуття рятувальників до місця події з'ясувалося, що в автомобілі знаходяться затиснуті люди.

За допомогою спецобладнання рятувальники вивільнили травмованих водія та пасажира та передали медикам. Медики госпіталізували постраждалих у тяжкому стані до реанімаційного відділення 8-ї міської клінічної лікарні Львова. Також рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували із автомобіля двох загиблих.

До ліквідації наслідків ДТП залучили 6 осіб особового складу та 2 одиниці спецтехніки.

Причини та обставини аварії з'ясовуються правоохоронними органами.