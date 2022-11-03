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Под Одессой пассажирский автобус перевернулся в кювет (видео)

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Одесса, Четверг 03 ноября 2022 13:29
Под Одессой пассажирский автобус перевернулся в кювет (видео) Фото: под Одессой пассажирский автобус перевернулся в кювет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

На трассе Одесса-Варна в четверг, 3 ноября, пассажирский автобус перевернулся в кювет. На месте уже работает полиция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

ДТП произошло на Измаильской трассе в 25 км от Одессы. Сейчас на месте аварии работает полиция.

По информации местных Telegram-каналов, в результате ДТП пострадали семь человек.

Официальной информации о жертвах на данный момент нет.

Напомним, в Черкассах в среду, 2 ноября, около 9 утра, произошла авария с участием маршрутки. Десять людей получили травмі, среди них двое детей, которым 12 месяцев и три года.

Кроме того, 23 октября под Львовом скорый поезд столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии два человека погибли, еще двое ранены.

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