Под Одессой пассажирский автобус перевернулся в кювет (видео)

На трассе Одесса-Варна в четверг, 3 ноября, пассажирский автобус перевернулся в кювет. На месте уже работает полиция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Думскую ".

Официальной информации о жертвах на данный момент нет.

По информации местных Telegram-каналов, в результате ДТП пострадали семь человек.

ДТП произошло на Измаильской трассе в 25 км от Одессы. Сейчас на месте аварии работает полиция.

Напомним, в Черкассах в среду, 2 ноября, около 9 утра, произошла авария с участием маршрутки. Десять людей получили травмі, среди них двое детей, которым 12 месяцев и три года.

Кроме того, 23 октября под Львовом скорый поезд столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии два человека погибли, еще двое ранены.

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