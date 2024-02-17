Під обстрілами та з підтримкою ГУР. Військові показали, як виходили з Авдіївки

"Спецпризначенці ГУР МО у складі Сил безпеки і оборони протягом тижня обороняли останню дорогу з Авдіївки, завдаючи колосальних втрат постійно наступаючим штурмовим підрозділам росіян", - повідомили в розвідці.

За їх даними, у межах наказу про скоординований відхід основних сил, спецпризначенці ГУР МО України спільно з воїнами ССО, 3-ї окремої штурмової бригади, 225-го окремого штурмового батальйону, 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ забезпечували евакуаційний коридор.

Військові 3 штурмової бригади зауважили, що в умовах інтенсивних боїв майже кожне переміщення й ротацію українських сил в Авдіївці супроводжували російські безпілотники та артилерія.

Військові навіть показали влучання ворожого дрона FPV по бронетранспортеру. Однак, навіть після влучання, бійці 2-го штурмового батальйону Третьої штурмової бригади продовжили відстрілюватися від дронів противника на ходу.

Бої за Авдіївку

Російська армія розпочала наступ на Авдіївку на початку жовтня. За даними британської розвідки, Авдіївка залишається основним напрямом для Росії на фронті.

Пізніше Третя штурмова бригада підтвердила, що їх передислокували в район Авдіївки для посилення української оборони. Захисники показали кадри з міста та зазначили, що бої на цьому напрямку важчі, ніж ті, що були у Бахмуті.

Вчора, 16 лютого, командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Ще пізніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що наші воїни вийшли з міста, аби уникнути оточення ворогом.

Як відзначив президент Володимир Зеленський, рішення про вихід військових було справедливим та професійним.

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