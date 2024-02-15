Під нові санкції США та ЄС проти РФ можуть потрапити сотні осіб та організацій, - Reuters

Новий, 13-й пакет санкції щодо Росії через військову агресію проти України, який нині обговорюють Сполучені Штати Америки та Європейський союз, може включати обмежувальні заходи стосовно майже двох сотень осіб та компаній.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Відповідні санкції планують оголосити на чергову річницю повномасштабного вторгення РФ в Україну, тобто до 24 лютого включно.

За словами американського високопоставленого чиновника у розмові з журналістами, ім'я якого не розкривається, у Вашингтоні "багато хто з нас готовий розгорнути досить надійні ювілейні пакети".

Він додав, що Штати та союзники готові до введення "жорстких" санкцій, проте відмовився наразі надати подробиці.

США, ЄС та інші партнери обговорили відповідний санкційний пакет на зустрічі в Брюсселі цього тижня.

Нові санкції з’являться на тлі прагнення країн Заходу продовжити тиск на Росію. Вашингтон вже підтвердив свою відданість застосуванню існуючих заходів і координації нових дій на форумі координаторів санкцій з представниками ЄС, Великої Британії та України в Брюсселі, розповів американський чиновник.

Обговорення санкцій

Він додав, що партнери обговорили вплив заходів, запроваджених досі США, Великою Британією, ЄС та іншими країнами, у тому числі на військово-промислову базу та економіку РФ, а також виклики та рекомендації.

Також посадовець поінформував, що подальші дії США включатимуть протидію ухиленню від санкцій.

Крім того, у середу в Брюсселі представники ЄС 27 країн-членів блоку провели перше обговорення того, яким буде 13-й пакет санкцій проти Росії з початку війни в Україні.

За словами чиновника ЄС, усі делегації "висловили свою підтримку запропонованому пакету, крім однієї, яка попросила трохи більше часу, щоб проаналізувати зміст пропозицій".

Що може увійти до санкційного пакета

Згідно з пропозицією, яка тепер вимагає схвалення всіх європейських столиць, не буде нової заборони на імпорт промисловості. Проте нові санкції ЄС внесуть у "чорний список" майже 200 осіб та організацій, розповів чиновник Reuters.

Пакет санкцій може включати дії проти російських державних установ, людей і компаній, а також матиме спрямованість на додаткові сектори російської економіки, сказав колишній директор Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США Джон Сміт.

"Цілком імовірно, що ви побачите значну кількість імен фізичних та юридичних осіб - ймовірно, понад 100 - які будуть додані до списку санкцій з настанням річниці, - додав він.

Також Сміт розповів, що Вашингтон може вирішити використати указ, виданий у грудні, та орієнтуватися на іноземні фінансові установи.

Західне джерело агентства заявило у вівторок, що коаліція може у санкційному пакеті запровадити заходи для усунення лазівок, визначення шляхів обходу, подальше зниження доходів Росії та посилення ліміту цін на нафту, включаючи дії проти тіньового флоту танкерів, що перевозять російську нафту.

Питання введення 13-го пакета санкцій проти РФ

Нагадаємо, у січні Євросоюз розпочав обговорення нового пакету санкцій, який він має намір затвердити до 24 лютого 2024 року.

На початку лютого преса повідомляла, що до нового пакету потраплять понад 200 компаній та фізичних осіб.

Згідно з інформацією Reuters, пакет санкцій не міститиме нових обмежень на імпорт російських товарів.

Пізніше ЗМІ повідомляли, що ЄС пропонує запровадити санкції проти близько 55 компаній та понад 60 фізичних осіб у рамках нового пакету заходів, приуроченого до другої річниці вторгнення Росії в Україну.

Додамо, 14 лютого стало відомо, що посли Європейського союзу не змогли погодити 13-й пакет санкцій проти РФ.