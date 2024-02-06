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У новий пакет європейських санкцій потраплять понад 200 осіб та компаній із РФ, - ЗМІ

Вівторок 06 лютого 2024 11:51
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У новий пакет європейських санкцій потраплять понад 200 осіб та компаній із РФ, - ЗМІ Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

До нового пакету європейських санкцій потраплять понад 200 російських осіб і компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.

До другої річниці війни в Україні Євросоюз готує новий пакет санкцій проти Росії.

За даними видання, він передбачає значне розширення списку осіб та організацій, чиї активи в ЄС мають бути заморожені.

Крім того, під санкції потраплять компанії, які сприяють військовому і технологічному зміцненню Росії або розвитку її оборонного сектора і сектора безпеки.

Згідно з планами ЄС, додаткові санкції можуть торкнутися значно більше ніж 200 фізичних і юридичних осіб.

13-й пакет санкцій

У січні стало відомо, що Євросоюз розпочав підготовку 13-го пакету антиросійських санкцій. Такий пакет планують затвердити до другої річниці повномасштабного вторгнення російських військ до України.

Згідно з інформацією Reuters, пакет санкцій не міститиме нових обмежень на імпорт російських товарів.

При цьому Єврокомісія лише розпочинає обговорення обмежень, які увійдуть до пакету.

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