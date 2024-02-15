Под новые санкции США и ЕС против РФ могут попасть сотни человек и организаций, - Reuters

Новый, 13-й пакет санкции в отношении России из-за военной агрессии против Украины, который сейчас обсуждают Соединенные Штаты Америки и Европейский союз, может включать ограничительные меры в отношении почти двух сотен человек и компаний.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Соответствующие санкции планируют объявить на очередную годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину, то есть до 24 февраля включительно.

По словам американского высокопоставленного чиновника в разговоре с журналистами, имя которого не раскрывается, в Вашингтоне "многие из нас готовы развернуть достаточно надежные юбилейные пакеты".

Он добавил, что Штаты и союзники готовы к введению "жестких" санкций, однако отказался предоставить подробности.

США, ЕС и другие партнеры обсудили соответствующий санкционный пакет на встрече в Брюсселе на этой неделе.

Новые санкции появятся на фоне стремления стран Запада продолжить давление на Россию. Вашингтон уже подтвердил свою приверженность принятию существующих мер и координации новых действий на форуме координаторов санкций с представителями ЕС, Великобритании и Украины в Брюсселе, рассказал американский чиновник.

Обсуждение санкций

Он добавил, что партнеры обсудили влияние мер, предпринятых до сих пор США, Великобританией, ЕС и другими странами, в том числе на военно-промышленную базу и экономику РФ, а также вызовы и рекомендации.

Также чиновник проинформировал, что дальнейшие действия США будут включать противодействие уклонению от санкций.

Кроме того, в среду в Брюсселе представители ЕС 27 стран-членов блока провели первое обсуждение того, каким будет 13 пакет санкций против России с начала войны в Украине.

По словам чиновника ЕС, все делегации "выразили свою поддержку предложенному пакету, кроме одного, который попросил немного больше времени, чтобы проанализировать содержание предложений".

Что может войти в санкционный пакет

Согласно предложению, которое теперь требует одобрения всех европейских столиц, не будет нового запрета на импорт промышленности. Однако новые санкции ЕС внесут в "черный список" около 200 человек и организаций, рассказал чиновник Reuters.

Пакет санкций может включать действия против российских государственных учреждений, людей и компаний, а также будет направлен на дополнительные секторы российской экономики, сказал бывший директор Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США Джон Смит.

"Вполне вероятно, что вы увидите значительное количество имен физических и юридических лиц - вероятно, более 100 - которые будут добавлены в список санкций с наступлением годовщины, - добавил он.

Смит также рассказал, что Вашингтон может решить использовать указ, изданный в декабре, и ориентироваться на иностранные финансовые учреждения.

Западный источник агентства заявил во вторник, что коалиция может в санкционном пакете ввести меры по устранению лазеек, определению путей обхода, дальнейшему снижению доходов России и усилению лимита цен на нефть, включая действия против теневого флота танкеров, перевозящих российскую нефть.

Вопрос о введении 13-го пакета санкций против РФ

Напомним, в январе Евросоюз приступил к обсуждению нового пакета санкций, который он намерен утвердить до 24 февраля 2024 года.

В начале февраля пресса сообщала, что в новый пакет попадут более 200 компаний и физических лиц.

Согласно информации Reuters, пакет санкций не будет содержать новых ограничений на импорт российских товаров.

Позже СМИ сообщали, что ЕС предлагает ввести санкции против около 55 компаний и более 60 физических лиц в рамках нового пакета мероприятий, приуроченного ко второй годовщине вторжения России в Украину.

Добавим, 14 февраля стало известно, что послы Европейского союза не смогли согласовать 13 пакет санкций против РФ.