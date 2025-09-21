"Під ниття російських адмінів": ЗСУ встановили прапори в Олексіївці Сумської області (відео)
Українські війська встановили прапори в різних точках населеного пункту Олексіївка в Сумській області. Таким чином контроль над населеним пунктом поступово відновлюється.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис 225-го окремого штурмового батальйону.
"Під ниття російських адмінів у різних точках Олексіївки Сумської області з'являються українські прапори", - сказано у повідомленні.
При цьому росіяни в населеному пункті намагаються оборонятися, але марно. Окупантів винищують, а відступити вони не здатні.
"Якби російські солдати в цьому населеному пункті могли прочитати, що вони - чергові "всех не припомнишь", вони побігли б, як морпіхи 810-ї бригади. Натомість вони закопалися по самі вуха, без води та їжі. Єдине, що їм залишається, - мріяти вижити", - додали у батальйоні.
Трохи раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ повністю зірвали російську наступальну операцію на Суми. До цього, 26 червня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що українським захисникам вдалося зупинити росіян у Сумській області: ситуація перейшла у фазу позиційних боїв.
Нагадаємо, що успіхи ЗСУ мають не тільки в Сумській області. Так, зараз Сили оборони України ведуть контрнаступальну операцію під Добропіллям та в районі Покровська у Донецькій області. Росіяни втратили вже понад 2500 одиниць живої сили вбитими, пораненими та полоненими, звільнено 160 квадратних кілометрів української землі.