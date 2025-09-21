"Під ниття російських адмінів": ЗСУ встановили прапори в Олексіївці Сумської області (відео)

Українські війська встановили прапори в різних точках населеного пункту Олексіївка в Сумській області. Таким чином контроль над населеним пунктом поступово відновлюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис 225-го окремого штурмового батальйону.

"Під ниття російських адмінів у різних точках Олексіївки Сумської області з'являються українські прапори", - сказано у повідомленні.

При цьому росіяни в населеному пункті намагаються оборонятися, але марно. Окупантів винищують, а відступити вони не здатні.

"Якби російські солдати в цьому населеному пункті могли прочитати, що вони - чергові "всех не припомнишь", вони побігли б, як морпіхи 810-ї бригади. Натомість вони закопалися по самі вуха, без води та їжі. Єдине, що їм залишається, - мріяти вижити", - додали у батальйоні.