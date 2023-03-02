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Під Москвою жителі одного з міст чули гучний вибух: відео

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Москва, Четвер 02 березня 2023 22:02
Під Москвою жителі одного з міст чули гучний вибух: відео Фото: під Москвою жителі одного з міст чули гучний вибух (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Жителі російського міста Коломни ввечері четверга, 2 березня, чули звук, схожий на вибух. Це місто розташоване за 90 кілометрів від столиці Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Як пишуть місцеві жителі, звук, дуже схожий на вибух було чути близько 21:30 за місцевим часом. На опублікованих в Telegram відео можна чути поодинокий звук, схожий на вибух. Місцеві жителі заявили, що його було чути у всіх районах містах і від нього у будинках тремтіли вікна.

При цьому дехто з людей заявляє, що незадовго до вибуху було чути свист.

Що саме трапилось і звідки було чути звук - наразі не відомо. Однак як заявила влада міста - на місце події вже вирушили рятувальники та представники поліції.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в останній день зими в Російській Федерації повідомили про серію інцидентів, нібито пов'язаних з "атаками українських безпілотників". Цього разу особливо примітна географія подій - від Санкт-Петербурга до південної частини Краснодарського краю.

Окрім цього повідомлялось, що у Росії упав черговий безпілотник. Цього разу дрон виявили за 10 метрів від об'єкта "Газпрому" в Коломенському районі Московської області.

Також в Росії заявили про падіння "невідомого літального апарату". Інцидент стався у Республіці Адигея.

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