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Під Москвою виникла велика пожежа

Фото: велика пожежа виникла під Москвою (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У селищі Колюбакіно Московської області РФ виникла велика пожежа. Повідомляється, що спалахнув цех з виробництва пластику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Interfax.

"Вогонь охопив покрівлю цеху з виробництва пластику в Московській області на площі 5 тисяч квадратних метрів із подальшим обвалом покрівлі", - йдеться у повідомленні МНС.

Також наголошується, що відомостей про постраждалих наразі не надходило. Для ліквідації пожежі залучено 55 осіб та 17 одиниць техніки. Станом на 1:30 за київським часом локалізувати вогонь наразі не вдалося.

Раніше повідомлялося, що в головній будівлі МВС РФ у центрі Москві, на Петрівці, сталася пожежа. На третьому поверсі будівлі спалахнули будматеріали.

Також нагадаємо, раніше стало відомо, що під Москвою почалася сильна пожежа на складі із пластиком.

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Російська ФедераціяМоскваПожежа