ua ru
Вт, 07 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

З будівлі валить дим. У Головному управлінні МВС РФ у Москві сталася пожежа

Новость на русском →
Росія, Вівторок 07 березня 2023 18:06
З будівлі валить дим. У Головному управлінні МВС РФ у Москві сталася пожежа Фото: у Головному управлінні МВС РФ на Петрівці, у Москві сталася пожежа (ілюстрація/t.me/infomoscow24)
Автор: Наталія Гурковська

У головній будівлі МВС РФ у центрі Москві, на Петрівці, сталася пожежа. Зараз із будівлі валить дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал BAZA.

"У головній будівлі МВС на Петрівці, 38 пожежа", - йдеться у повідомленні.

За даними авторів, за попередніми даними, спалахнули будматеріали на третьому поверсі, зараз із будівлі валить дим.

"На місці працюють пожежники, інформації про постраждалих поки що немає", - додають у Telegram-каналі.

Як пишуть в Telegram-каналі "Осторожно новости", про пожежу в будівлі МВС на Петрівці в Москві повідомили робітники.

"При ремонтних роботах спалахнуло приміщення на 2 поверсі. Там знаходився склад будматеріалів, площа пожежі невелика - близько 3 квадратних метрів. Люди з поверху встигли евакуюватися", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у Telegram-каналі Mash, було надано підвищений ранг складності. "Він виник у ході робіт з реконструкції. До прибуття пожежників із палаючого кабінету евакуювалися п'ять осіб", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що під Москвою почалася сильна пожежа на складі із пластиком.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Пожежа
NEWS
Літак, 9 дронів та понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ
Літак, 9 дронів та понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ
DAILY
Як війна змінила команду Зеленського і що відбувається у трикутнику влади
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Як війна змінила команду Зеленського і що відбувається у трикутнику влади