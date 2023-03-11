Под Москвой возник крупный пожар

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Interfax .

"Огонь охватил кровлю цеха по производству пластика в Московской области на площади 5 тысяч квадратных метров с последующим обрушением кровли", - говорится в сообщении МЧС.

Также отмечается, что сведений о пострадавших пока не поступало. Для ликвидации пожара привлечены 55 человек и 17 единиц техники. По состоянию на 1:30 по киевскому времени локализовать огонь пока не удалось.