Под Москвой возник крупный пожар

В поселке Колюбакино Московской области РФ возник крупный пожар. Сообщается, что загорелся цех по производству пластика.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Interfax.
"Огонь охватил кровлю цеха по производству пластика в Московской области на площади 5 тысяч квадратных метров с последующим обрушением кровли", - говорится в сообщении МЧС.
Также отмечается, что сведений о пострадавших пока не поступало. Для ликвидации пожара привлечены 55 человек и 17 единиц техники. По состоянию на 1:30 по киевскому времени локализовать огонь пока не удалось.
Ранее сообщалось, что в главном здании МВД РФ в центре Москве, на Петровке, произошел пожар. На третьем этаже здания загорелись стройматериалы.
Также напомним, ранее стало известно, что под Москвой начался сильный пожар на складе с пластиком.
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