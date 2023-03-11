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Под Москвой возник крупный пожар

Фото: крупный пожар возник под Москвой (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В поселке Колюбакино Московской области РФ возник крупный пожар. Сообщается, что загорелся цех по производству пластика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Interfax.

"Огонь охватил кровлю цеха по производству пластика в Московской области на площади 5 тысяч квадратных метров с последующим обрушением кровли", - говорится в сообщении МЧС.

Также отмечается, что сведений о пострадавших пока не поступало. Для ликвидации пожара привлечены 55 человек и 17 единиц техники. По состоянию на 1:30 по киевскому времени локализовать огонь пока не удалось.

Ранее сообщалось, что в главном здании МВД РФ в центре Москве, на Петровке, произошел пожар. На третьем этаже здания загорелись стройматериалы.

Также напомним, ранее стало известно, что под Москвой начался сильный пожар на складе с пластиком.

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