Під Москвою спалахнув склад із пластиком: площа пожежі зросла вдвічі

Фото: пожежа під Москвою сталася на складі із пластиком (Getty Images)

На складі з пластиком у російському селищі Нахабіне, що під Москвою, в міському окрузі Красногорськ сталася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Life.