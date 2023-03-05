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Під Москвою після вибуху спалахнув коксогазовий завод

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Московська область, Неділя 05 березня 2023 22:07
Під Москвою після вибуху спалахнув коксогазовий завод Ілюстративне фото: Під Москвою після вибуху спалахнув коксогазовий завод (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 5 березня, у Московській області стався вибух, після чого почалася пожежа на Московському коксогазовому заводі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram- канал Mash.

Стовп полум'я після загоряння заводу піднявся на 20 метрів

"Велика пожежа на Москоксі (Московському коксогазовому заводі) у Видному. Спершу було чути вибух, після якого стовп полум'я піднявся на 20 метрів", - ідеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що площа пожежі становить 200 квадратів.

"Вибух пролунав в одному з цехів коксогазового заводу у Видному. Вогнем охоплена насосна колона з бензолом", - заявили в екстрених службах.

Нагадаємо, 26 лютого в Москві стався вибух із подальшим займанням на території одного із заводів.

Крім того, раніше в центрі Москви сталася пожежа одного з найбільших виробників кабелів.

Додамо, що 12 лютого в Москві почалася пожежа в одному з хмарочосів бізнес-центру "Москва-Сіті".

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