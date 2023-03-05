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Под Москвой после взрыва загорелся коксогазовый завод

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Московская область, Воскресенье 05 марта 2023 22:07
Под Москвой после взрыва загорелся коксогазовый завод Иллюстративное фото: Под Москвой после взрыва загорелся коксогазовый завод (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 5 марта, в Московской области произошел взрыв, после чего начался пожар на Московском коксогазовом заводе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Столб пламени после возгорания завода поднялся на 20 метров

"Крупный пожар на Москоксе (Московском коксогазовом заводе) в Видном. Сперва был слышен взрыв, после которого столб пламени поднялся на 20 метров", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что площадь пожара составляет 200 квадратов.

"Взрыв раздался в одном из цехов коксогазового завода в Видном. Огнем охвачена насосная колонна с бензолом", - заявили в экстренных службах.

Напомним, 26 февраля в Москве произошел взрыв с последующим возгоранием на территории одного из заводов.

Кроме того, ранее в центре Москвы произошел пожар в гостинице одного из крупнейших производителей кабелей.

Добавим, что 12 февраля в Москве начался пожар в одном из небоскребов бизнес-центра "Москва-Сити".

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