У Москві на заводі стався вибух із подальшим займанням

У неділю ввечері, 26 лютого, у російській столиці стався вибух із подальшим займанням на території одного із заводів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистське російське ЗМІ "ТАСС" .

За даними видання, вибух і обвалення з подальшою пожежею стався на території заводу на північному сході міста.

"За адресою: Алтуф'євське шосе, 79б, на території заводу почалася пожежа в ангарі. Усередині палаючої будови стався вибух ємності з дизелем, після чого ангар обвалився", - ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що вогонь швидко поширюється територією ангара.

Інформація про постраждалих не надходила. На місці працюють пожежники.

Нагадаємо, раніше у центрі Москви сталася пожежа у готелі одного з найбільших виробників кабелів.

Крім того, 12 лютого в Москві розпочалася пожежа в одному з хмарочосів бізнес-центру "Москва-Сіті".

Пізніше пожежа сталася біля московського дослідницького інституту . Очевидці повідомляли про звуки вибухів.

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