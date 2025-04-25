Під Москвою підірвали авто: ліквідовано топ-генерала Генштабу РФ

"Загиблий під час вибуху машини в Балашисі - генерал Міноборони 59-річний Ярослав Москалик", - ідеться в повідомленні.

Вибух стався близько 10:40, коли військовий приходив повз припаркований біля будинку "Фольксваген Гольф".

"Вибух був такої сили, що генерала відкинуло на кілька метрів, а у квартирах на нижніх поверхах розбилося скло", - уточнює Baza.

Судячи з фотографій з місця, СВП було начинено вражаючими елементами. Крім того, попередньо, саморобний вибуховий пристрій у підірваній у Балашисі машині складався з ВОГів - пострілів для підствольних гранатометів.

В мережі виклали момент вибуху авто у Балашисі (росЗМІ)

Також за даними Telegram-каналу, вибух стався біля будинку на бульварі Нестерова, Москалик жив у цьому ж районі. За інформацією джерел Baza, рік тому власниця "Вольксваген Гольф" продала його 29-річному громадянину Азербайджану.

Пожежу, що виникла після вибуху, уже загасили. На місці рятувальники та поліція, місце події оточили.

2021 року Москалик був заступником начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ.