Під Москвою підірвали авто: ліквідовано топ-генерала Генштабу РФ

Під Москвою, в Балашисі, невідомі підірвали авто. Було ліквідовано високопоставленого генерала з Генштабу РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.
"Загиблий під час вибуху машини в Балашисі - генерал Міноборони 59-річний Ярослав Москалик", - ідеться в повідомленні.
Вибух стався близько 10:40, коли військовий приходив повз припаркований біля будинку "Фольксваген Гольф".
"Вибух був такої сили, що генерала відкинуло на кілька метрів, а у квартирах на нижніх поверхах розбилося скло", - уточнює Baza.
Судячи з фотографій з місця, СВП було начинено вражаючими елементами. Крім того, попередньо, саморобний вибуховий пристрій у підірваній у Балашисі машині складався з ВОГів - пострілів для підствольних гранатометів.
В мережі виклали момент вибуху авто у Балашисі (росЗМІ)
Також за даними Telegram-каналу, вибух стався біля будинку на бульварі Нестерова, Москалик жив у цьому ж районі. За інформацією джерел Baza, рік тому власниця "Вольксваген Гольф" продала його 29-річному громадянину Азербайджану.
Пожежу, що виникла після вибуху, уже загасили. На місці рятувальники та поліція, місце події оточили.
2021 року Москалик був заступником начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ.
Зазначимо, що такий випадок не перший. У грудні 2024 року в Москві в результаті вибуху було вбито начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, генерал-лейтенанта Ігоря Кириллова. За операцією щодо його ліквідації стоїть Служба безпеки України.
Крім того, у червні 2023 року повідомлялося, що російський генерал-майор Сергій Горячов майже напевно загинув внаслідок удару по командному пункту на півдні України.
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