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Под Москвой подорвали автомобиль: ликвидирован топ-генерал Генштаба РФ

Фото: под Москвой подорвали авто, ликвидирован топ-генерал Генштаба РФ (кадр из видео)
Автор: Наталия Гурковская

Под Москвой, в Балашихе, неизвестные подорвали авто. Был ликвидирован высокопставленный генерал из Генштаба РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

"Погибший при взрыве машины в Балашихе - генерал Минобороны 59-летний Ярослав Москалик", - говорится в сообщении. 

Взрыв произошел около 10:40, когда военный приходил мимо припаркованного у дома "Фольксваген Гольф".

"Взрыв был такой силы, что генерала отбросило на несколько метров, а в квартирах на нижних этажах разбились стекла", - уточняет Baza.

Судя по фотографиям с места, СВУ было начинено поражающими элементами. Кроме того, предварительно, самодельное взрывное устройство во взорванной в Балашихе машине состояло из ВОГов - выстрелов для подствольных гранатометов.

В сети выложили момент взрыва авто в Балашихе (росСМИ)

Также по данным Telegram-канала, взрыв произошел у дома по бульвару Нестерова, Москалик жил в этом же районе. По информации источников Baza, год назад владелица "Вольксваген Гольф" продала его 29-летнему гражданину Азербайджана. 

Пожар, возникший после взрыва, уже потушили. На месте спасатели и полиция, место происшествия оцепили. 

В 2021 году Москалик был замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ.

Ликвидация генералов в России

Отметим, что подобный случай не первый. В декабре 2024 года в Москве в результате взрыва был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. За операцией по его ликвидации стоит Служба безопасности Украины.

Кроме того, в июне 2023 года сообщалось, что российский генерал-майор Сергей Горячев почти наверняка погиб в результате удара по командному пункту на юге Украины.

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